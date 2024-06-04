الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس أكاديمية التسويق الرقمي: يتم استحداث نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي كل 36 ساعة

جانب من ندوة تحديات
جانب من ندوة تحديات الذكاء الاصطناعي

قال المهندس محمد حنفي، رئيس أكاديمية التسويق الرقمي بمعهد تكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالات، إنه مع مواكبة التطور التكنولوجي العالمي، يتم استحداث نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي large language model في مختلف التخصصات، بمعدل كل يوم ونصف أي بمرور 36 ساعة وفق دراسات لعام 2023 .

جاء ذلك في دورة تدريبية بعنوان "تحديات الصحافة و الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي" بنقابة الصحفيين بالإسكندرية بمحاضرة المهندس محمد حنفي مركز معلومات رئاسة مجلس الوزراء، والمهندس إسلام غانم استشاري نظم المعلومات والتحول الرقمي وبتنظيم رامي ياسين وكيل النقابة وهدي الساعاتي أمين صندوق النقابة.

وعن الذكاء الاصطناعي أوضح المهندس محمد حنفي، أن المعلومات في هذا العصر الحديث هي الذهب والكنز وأصبح متداخل في مختلف المجالات والتي تشكل المستقبل وأصبح لا غنى عن الاستعانة به في تطوير المحتوى بمختلف تصنيفاته، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي في التسويق أصبح مؤثر بدرجة كبيرة بدءا من جمع البيانات حتى الوصول لفهم المشاعر النفسية للمستخدم لينجح في تقديم المحتوى المناسب له، فأصبحت التوقعات متاحة.

وعن المجال الإعلامي، واصل أن الذكاء الاصطناعي له تاثير كبير فيما يخص تحليل البيانات الصحفية، تحسن التحقق من الأخبار، تحديد الاحتياجات الصحفية، إنتاج المحتوى المرئي، ادارة البيانات، تحليل المنافسة.

وتحدث عن آليات الذكاء الاصطناعي بين ال Machine learning و ال Deep learning، في توظيف البيانات وتحليلها.

وتابع أنه إلى الآن مازلنا نتقن الخطوات المحدودة من الذكاء الاصطناعي، ونحتاج الى تطوير ادواتنا لاستخدامه وادارته بشكل ايجابي  لمواكبة المستقبل

واختتم أن هناك خوف واضح من ان يحل الذكاء الاصطناعي محل عدد من المهن، ولكن معالجة الامر ان الذكاء البشري هو من يقود الآلة وتفهم تقنياتها على عكس الخوف من أن تسيطر الآلة على البشر.

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الذكاء الاصطناعي يخترق أسواق المال والأسهم.. والشركات الكبرى تسعى لتحقيق أرباح طائلة

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الذكاء الاصطناعي نظم المعلومات نقابة الصحفيين تحديات الذكاء الاصطناعي مستقبل الذكاء الاصطناعي

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