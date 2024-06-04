الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كرم رجب: عودة عدد كبير من الشاحنات لرفض الاحتلال مرورها إلى غزة

كرم رجب
كرم رجب

قال كرم رجب، مراسل إكسترا نيوز، إن هناك سماع دوى انفجارات عنيفة ناتجة عن الغارات القوية التي تستهدف غرب مدينة رفح بصورة مكثفة، علاوة عن القصف المدفعي في وسط رفح.

 

الاشتباكات الصهيونية مع المقاومة 

وأكد كرم رجب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فصائل المقاومة أعلنت عن استهدافها قوة عسكرية في غرب مدينة رفح الفلسطينية، علاوة على استهداف إحدى المروحيات بقذيفة سام.

وأضاف في حديثه، أن الاشتباكات بين المقاومة والجيش الصهيوني ما زالت مستمرة في رفح حتى اليوم، وبسبب هذا الاستمرار لم تتمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها كاملة بعد.

وتابع: "عودة عدد كبير من الشاحنات المصرية من معبر رفح بعدما رفض الاحتلال مرور تلك المساعدات إلى الشعب الفلسطيني".

 

تدمير البنية التحتية الفلسطينية

واستطرد: "هناك نقص حاد في المياه في قطاع غزة، وهذا النقص بمثابة كارثة إنسانية جديدة تسجلها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الإنسانية الفلسطينية".

كرم رجب مراسل اكسترا نيوز الاشتباكات بين المقاومة والاحتلال تدمير البنية التحتية بغزة

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