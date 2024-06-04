وكيل "أوقاف الغربية" يوجه بالالتزام بالخطبة الموحدة ويُحذر من جمع التبرعات

عقد الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بأئمة إدارات كفرالزيات وبسيون لمناقشة الأمور المتعلقة بالائمة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف.

حضر الاجتماع الشيخ أحمد عبدالرحمن مدير إدارة كفرالزيات والمفتشين بالادارتين، وبحضور أئمه إدارة أوقاف كفر الزيات وإدارة أوقاف بسيون لمناقشة امور الدعوة.

احترام وقت الخطبة والالتزام بموضوع الخطبة الموحدة

وشدد وكيل وزارة الاوقاف بالغربية، علي الائمة للمحافظة علي تعليمات الوزارة واحترام وقت الخطبة والالتزام بموضوع الخطبة الموحدة

وأكد الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الاوقاف بالغربية، على ضرورة الالتزام الكامل لجميع الأئمة بارتداء الزي والعمامة أثناء خطبة الجمعة وخلال فترات العمل وفى الأماكن التابعة لوزارة الأوقاف.

كما نبه الشيخ خالد خضر، بضرورة تنفيذ جميع البرامج الدينية والنشاط الصيفي وحضور جميع المقارئ القرآنية والاهتمام بجميع تعليمات الوزارة.

حذر الدكتور خالد خضر وكيل وزارة الاوقاف بمحافظة الغربية، الأئمة من عدم جمع أي تبرعات في المساجد ومنع كافة التبرعات، احتراما لدور المساجد ودورها الفعال في جميع أنحاء الوطن والدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنه والدعوة تكون بالوسطية والاعتدال.

وأنهى وكيل وزارة الأوقاف الدكتور خالد خضر، كلمته بضرورة متابعة أعمال التعقيم والنظافة بعد كل صلاة وكذلك الأسطح والتنبيه على عدم استخدام مكبرات الصوت بالمساجد إلا في الآذان وشعائر صلاة الجمعة فقط، وتوزيع الصوت بطريقة صحيحة.