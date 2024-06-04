الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حفل تخرج الدفعة الأولى من "إكليريكية الكرسي الأورشليمي"

جريدة الدستور

نظّمت كلية الكرسي الأورشليمي الإكليريكية بالكويت، الجمعة الماضي، حفل تخرج الدفعة الأولى للكلية، بحضور الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والكويت والشرق الأدنى وعميد الكلية، حيث بلغ عدد الخريجين 92 خريجًا وخريجةً. 

وألقى أنطونيوس كلمة شرح فيها فكرة إنشاء الكلية ومراحلها إلى افتتاحها، كما شرح طرق الدراسة بها، مهنئًا الدارسين بالتخرج كما تقدم بالشكر للمحاضرين وعلى رأسهم البابا تواضروس الثاني وإدارة الكلية متمثلة في الأب الراهب القمص أبادير الأنبا بيشوي.

عرض تقريرًا مصورًا عن نشأة الكلية الإكليريكية بداية من مدرسة الإسكندرية إلى وقتنا الحاضر، كما تناول الريبورتاج نشأت كلية الكرسي الأورشليمي بشكل خاص، وكذلك عُرِض ريبوتاج آخر تحدث فيه الخريجون عن دوافعهم للالتحاق بالكلية وحياتهم الدراسية في أثناء فترة الدراسة ومشاعرهم كخريجين.

كما ألقى الأب الراهب القمص أبادير الأنبا بيشوي كلمة شرح فيها عدد الدراسين بالكلية من داخل الكويت وخارجها، وعددهم 322 دارسًا، كما هنأ الدفعة على مجهودها، وكذلك ألقى ممثل الدفعة المُخرجة كلمة الخريجين.

وعرض أوبريت "ليكن نور" عن الدراسة في الكلية، والمعنى الحقيقي للدراسات اللاهوتية والعقائدية، واختلافها عن دارسة العلوم الأخرى وكيفية استخدامها للبناء الروحي والفكري للإيمان المستقيم.

ووزع الأنبا أنطونيوس في ختام الحفل الشهادات للخريجين والتقط معهم الصور التذكارية بهذه المناسبة.

حضر الحفل عدد من الآباء الكهنة، وأعداد كبيرة من الشعب القبطي بالكويت.

في السياق، بدأت أمس في مركز اللوتس للمؤتمرات، التابع لكنيسة الشهيد مار جرجس بهليوبوليس أعمال الملتقى التدريبي للمجموعة الرابعة من مشروع البابا تواضروس لتطوير التعليم الكنيسة المعروفة بـ "1000 معلم كنسي" في المرحلة الرابعة من المشروع.

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