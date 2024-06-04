الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحثة: اشتباكات المقاومة وجيش الاحتلال سبب استمرار الحرب حتى اليوم

تمارا حداد
تمارا حداد

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إن قوات الاحتلال الصهيوني تسعى جاهدة إلى عزل المناطق في فلسطين قدر المستطاع، وذلك من أجل تصعيب الأمر على حركة "حماس" وباقي فصائل المقاومة.

تدمير البنية التحتية بغزة 

وأكدت الدكتورة تمارا حداد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكيان الصهيوني استخدم سياسة الدخول البري، وسياسة التجويع، هذا علاوة على استخدام الدفاع الجوي من أجل تدمير البنية التحتية والبشرية في قطاع غزة.

اشتباكات المقاومة وجيش الاحتلال 

وأضافت، في حديثها، أن هناك اشتباكات بين المقاومة وجيش الاحتلال، وهذه الاشتباكات هي السبب في استمرار الحرب حتى اليوم، حيث تقف هذه الاشتباكات عائقًا كبيرًا أمام إسرائيل لحسم هذه الحرب لصالحها.
وتابعت: "إسرائيل تريد القضاء على المقاومة الفلسطينية، بحيث يعيش الشعب الفلسطيني بحالة من الاستسلام".

تمارا حداد اكسترا نيوز اشتباكات الجيش الصهيوني والمقاومة قناة اكسترا نيوز باحثة

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