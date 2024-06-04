الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

12 يونيو.. مدحت صالح وريهام عبد الحكيم يجتمعان في حفل "صوت السينما" بمتحف الحضارة

مدحت صالح وريهام
مدحت صالح وريهام عبد الحكيم

 بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 3 أعوام على افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية، واستقباله للمومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير، يشهد المتحف حفلًا فنيًا كبيرًا، بعنوان "صوت السينما"، الذي يقدم أشهر أغاني أفلام السينما المصرية بتوزيع أوركسترالي جديد، ويحييه النجم مدحت صالح وتشاركه فيها النجمة ريهام عبد الحكيم، بمُصاحبة المايسترو ناير ناجي، وذلك يوم 12 يونيو المقبل، تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

أسعار تذاكر حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم 

 وقد تم طرح التذاكر للحجز باكرًا على موقع "تيكيتس مارشيه" بثلاث فئات مختلفة.

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:

الفئة الأولى 3250 جنيه

الفئة الثانية 2250 جنيه 

الفئة الثالثة 1250 جنيه. 


ويقدم الثنائي مدحت صالح وريهام عبد الحكيم مُختارات مميزة من أجمل الأغاني وموسيقى الأفلام التي لا تُنسى بتوزيع جديد، بجانب غنائهما مجموعة من أشهر أغانيهما القديمة والجديدة".


ويأتي حفل "صوت السينما" استكمالًا لمبادرة "مصر الخالدة" التي أطلقها المتحف بالتعاون شركة RMC المنظمة للحدث، والتي تهدف إلى إحياء التراث الحضاري المصري باللغة العربية، والإنجليزية، والإيطالية ومختلف اللغات، والترويج للموسيقى والفن المصري، وتعزيز دور القوى الناعمة المصرية في الترويج للسياحة المصرية عالميًا، وجذب المزيد من السائحين من مختلف دول العالم لزيارة المقصد السياحي المصري، والاستمتاع بالفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة، باعتبار السياحة أحد أهم موارد الدخل القومي في مصر. 


جدير بالذكر أن "صوت السينما" يعٌد مفهوم جديد تم إطلاقه للاحتفال بتراث مصر الحضاري الزاخر بالأغاني السينمائية المحفورة في ذاكرتنا. إنه سلسلة فريدة من نوعها من العروض الموسيقية وذلك تكريما لأكثر من 125 عامًا من أغاني الأفلام الناجحة، مع أوركسترا كاملة وأداء رائع من قبل كبار المطربين.

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