محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ محطة معالجة صرف صحي الكوم الأحمر فى البداري

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية لقرية الكوم الأحمر بمركز البداري والتي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بطاقة 600م3/يوم ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى المركز بإجمالي 19 قرية لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقري الأكثر احتياجًا.



رافقه خلال الجولة المهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان، محمد حسن رئيس مركز البداري، المهندس صابرعبدالرؤوف مدير تنفيذ الأعمال الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، المهندس أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، المهندسة ومنى فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان، علاء الناظر ورضا خلف نائبا رئيس المركز والمهندس خالد عزيز الموشى مسئول الشركة المنفذة للأعمال.



تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية بتكلفة 9 مليون جنيه

تفقد المحافظ ومرافقوه الأعمال التي يجري تنفيذها بمحطة المعالجة الثلاثية بقرية الكوم الأحمر بتكلفة 9 مليون جنيه ضمن مشروع صرف صحي قرية الكوم الأحمر والذي يشمل شبكات وخط طرد ووصلات منزلية بإجمالي تكلفة 30 مليون جنيه.



واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على المشروع لنسب التنفيذ بالمشروع وحجم الأعمال التى تمت بالمشروع والتي تتمثل في تركيب الغواطس بالبيارة وتركيب بيارة الدخول للبيارة وتركيب الونش وتوريد وتركيب منظومة الكلور ووتغيير خط الغواطس ووجه المحافظ بسرعة نهو الأعمال وتشغيل المحطة.



وأكد اللواء عصام سعد، أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.



وأشار إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلي نسب مرضية وذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوي الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.



وأضاف، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع بإجمالي عدد مشروعات 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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