حريق هائل يلتهم مزارع نخيل فى الوادي الجديد

نشب حريق هائل منذ قليل، في مزارع نخيل بمنقطة عين القضا بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.



تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادى الجديد بلاغا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق هائل بمزارع نخيل بمنطقة عين القضا التابعه لمركز الداخله حيث التهمت النيران بعض أشجار النخيل غير المثمر والأشجار الجافة، فيما تسبب الرياح في انتقال السنة اللهب إلى المناطق المجاورة.



وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الاطفاء تحت إشراف مدير الحماية المدنية والاطفاء بالوادي الجديد ورئيس وحدة إطفاء الداخله والعوينات الي موقع الحريق للسيرة عليه ومنه امتداده، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخله بارسال تعزيزات تشمل فناطيس مياه ومواتير رفع إلى موقع الحريق للمساهمة في إخماده.