محافظ مطروح يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بنطاق المحافظة، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مركز السيطرة والطوارئ على مدار الساعة، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية، لتلقي كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات للحل الفوري والتيسير عليهم.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمناقشة استعدادات المحافظة لعيد الأضحى بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السينى السكرتير العام المساعد وعددا من وكلاء الوزارات ومديرى المديريات والإدارات المعنية.

_جاهزية المجازر

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافة المجازر للتأكد من جاهزيتها، مع فتحها بالمجان للمواطنين وتوفير كافة الاحتياجات والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مع تنظيم دخول الأضاحي والالتزام بالضوابط والإجراءات ورفع مخلفات المجازر أول بأول حفاظا على البيئة والصحة العامة.

_٢٩٥ ساحة ومسجد

كما خصصت مديرية الأوقاف بمطروح عدد ٢٩٥ ساحة ومسجدًا ذات خطيب وإمام من الأوقاف منها منها ٢٣ ساحة وعدد ٢٧٢ مسجد لإقامة صلاة العيد على مستوى مدن ومراكز المحافظة ، مع المرور وتوفير التأمين بها والوقوف على تمام جاهزيتها والاستعدادات لاستقبال المصلين.

_استعداد المستشفيات ومرفق الإسعاف

ووجه محافظ مطروح، حالة الاستعداد بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف، وإلغاء الإجازات، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات خلال إجازة العيد مع دفع سيارات إسعاف إضافية إلى أماكن ذات الكثافة المرتفعة بالشواطئ وعلى امتداد الساحل الشمالي، مع تسيير حركة المرور على الطريق الساحلي وداخل المحافظة وخاصة في ظل الاقبال السياحي الكبير عليها خلال تلك الفترة.

_توافر السلع الاساسية والمواد الغذائية

وأكد محافظ مطروح، على توفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى، مع توافر كافة السلع الاساسية والمواد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم، بجانب زيادة حصة مجمع المخابز والبوتاجاز والغاز الصب والمواد البترولية من السولار والبنزين المخصصة للمحافظة لتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة زيادة الاستهلاك المتوقعة مع زيادة الاقبال السياحي وتوافد الكثير من المصطافين على المحافظة خلال اجازة العيد.

_فتح جميع المجازر الحكومية

وأشار محافظ مطروح، إلى أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة رفعت استعداداتها القصوى مع فتح جميع المجازر الحكومية بمدن ومراكز المحافظة الثمانية بالمجان والغاء الاجازات لأطباء المجازر لاستقبال الأضاحي من المواطنين طوال أيام العيد للحفاظ على البيئة وسلامة اللحوم وخلوها من الأمراض للتيسير على المواطنين مع تكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمحلات بمشاركة كافة الجهات المعنية من الطب البيطري والصحة والتموين والسياحة وغيرها، والتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والسلع للاستهلاك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة خلال فترة العيد كذلك التأمين على استقرار التيار الكهربي والتشديد على توفير وضخ مياه الشرب للمواطنين خلال أيام العيد.

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