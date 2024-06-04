"تعليم بنى سويف" تعلن فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ببني سويف، فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم تظلم من نتائج امتحانات الفصل الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023، بداية من غدا الأربعاء وحتى الخميس 13 من نفس الشهر.

وتستأنف لجنة التظلمات أعمالها عقب إجازة عيد الاضحى المبارك بداية من الأحد 23 يونيه الجاري وحتى 2 يوليو المقبل من الساعة 8:30 صباحا وحتى 12 ظهرا.

وأشار هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى اجتماعه بحضور عمر سيد مدير عام الشئون المالية والإدارية، ولبنى عويس مدير إدارة شؤون الطلاب، وسليمان محمد علي رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع" أ"، وهشام سالم رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع "ب".

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تحديد شباك لكل قطاع حيث يضم قطاع " أ " إدارات ( ناصر وسمسطا واهناسيا وببا ) بينما يضم قطاع "ب "إدارات ( بني سويف والواسطى والفشن ) للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، حيث يقوم ولي الأمر أو الطالب بتسديد مبلغ 35 جنيها عن كل مادة تسدد بخزينة المديرية،وملء طلب مراجعة المواد (من إدارة شؤون الطلبة بالمديرية) على أن يتم مراجعة أوراق إجابة قطاع" أ "بمقر مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية،وقطاع" ب" بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية.

يذكر أن محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم،قد اعتمد"أمس الاثنين"نتيجة امتحان الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 بنسبة بنجاح 76.28 % لطلبة النظامي فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب للإعدادية المهنية 74.1%، والإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 89.7 %،ونسبة 100 % لشهادة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الخاصة،والنور للمكفوفين 83.3 %، وبنسبة 48.8 % لطلبة المنازل.