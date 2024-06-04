مباحثات مصرية مجرية لتطوير البنية التحتية للاتصالات والمنظومة الرقمية الدولية (صور)

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع مارتون ناجى وزير الاقتصاد الوطنى المجرى والوفد المرافق له، بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أندراش كوفاشى سفير المجر لدى مصر لبحث تعزيز التعاون المشترك فى مجالات تطوير البنية التحتية للاتصالات، والبنية التحتية الرقمية الدولية.

وزيرا الاتصالات والاقتصاد المجري

مباحثات مصرية مجرية

يأتى اللقاء استكمالا للمباحثات المصرية المجرية التى بدأت برئاسة الوزيرين فى ضوء زيارة وزير الاقتصاد الوطنى المجرى لمصر على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من المسئولين الحكوميين، وشركات ومؤسسات أكاديمية؛ وذلك لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مباحثات مصرية مجرية

ناقش اللقاء التعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة 4iG المجرية لإنشاء كابل بحرى عالى السعة فى البحر الأبيض المتوسط لربط مصر بالمدخل الشرقى بأوروبا عن طريق منطقة البلقان منتهيا بساحل ألبانيا وصولا لفرانكفورت عن طريق الكابلات الأرضية وذلك لإنشاء واجهة ومدخل حركة دولية إضافية لوصول الكابلات البحرية إلى اوروبا ويضيف مسارًا جديدًا ومتعددًا للحركة بين مصر وأوروبا؛ حيث يأتى هذا التعاون فى ضوء الاتفاقية التجارية الموقعة بين الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة 4IG المجرية فى فبراير الماضى خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت للمجر.

وزيرا الاتصالات والاقتصاد المجري

التعاون في مجال الالياف الضوئية

كما تم بحث التعاون فى مجال تطوير وإنشاء شبكات الاتصالات باستخدام تكنولوجيا كوابل الألياف الضوئية حتى المنزل داخل مصر مما يعود بالنفع على تحسين وتطوير خدمة الإنترنت فائق السرعة الثابت المقدمة للمواطنين داخل مصر.

وكذلك تم التطرق الى البدء فى دراسة امكانية توطين بعض الصناعات الخاصة بصناعة بعض عناصر الشبكة الأرضية المستخدمة فى تقديم الخدمات على شبكة الألياف الضوئية مما يساهم فى دعم الاقتصاد المصرى من خلال توطين تلك الصناعات على حساب تقليل الواردات من الخارج وكذلك زيادة فرص العمل.

مباحثات مصرية مجرية

حضر الاجتماع المهندس محمد شمروخ القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من قيادات كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات.

ومن الجانب المجرى؛ جيليرت ياساى رئيس مجلس إدارة مجموعة 4IG المجرية، ولاسازلو براغ رئيس غرفة التجارة والصناعة، وجيرجلى فابيان سكرتير الدولة لسياسة الصناعة والتكنولوجيا بوزارة الاقتصاد الوطنى، واندريا ناجينيه بودا رئيس إدارة التعاون الدولى بوزارة الاقتصاد الوطنى، وبيتر هورفاث مستشار تجارة واقتصاد فى سفارة المجر لدى مصر، وعدد من قيادات مجموعة 4IG المجرية.

وزيرا الاتصالات والاقتصاد المجري

زيارة مركز إمحوتب لدعم الابتكار

وفى سياق متصل؛ قام وفد من شركات ومؤسسات أكاديمية مجرية بزيارة مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث اطلع الوفد على أنشطة مركز إمحوتب لدعم الابتكار فى مجال الإلكترونيات، والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، وجامعة مصر للمعلوماتية وذلك للتعرف عن قرب على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى البحث والتطوير وبناء القدرات.

وزيرا الاتصالات والاقتصاد المجري

جدير بالذكر أنه كان قد تم تنظيم منتدى الأعمال المصرى المجرى فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نظمته هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمقر الهيئة بالقرية الذكية بمشاركة 19 شركة مصرية متخصصة، و13 شركة ومؤسسة أكاديمية مجرية لاستعراض فرص إقامة شراكات بين الشركات من البلدين وتحفيز الاستثمارات المشتركة.