مصرع شخصين وإصابة آخر في انهيار منزل بالدقهلية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر في محافظة الدقهلية إثر انهيار منزل مكون من 5 طوابق في شارع النبى دانيال بمدينة ميت غمر وجاري استخراج الجثث من تحت الأنقاض.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة من بعض الاهالي بانهيار منزل مكون من 5 طوابق بشارع النبي دانيال بمدينة ميت غمر.

انتقلت علي الفور سيارات الإسعاف وضباط الحماية المدنية وضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر الي مكان البلاغ وتبين انهيار منزل مكون من 5 طوابق وتواصل قوات الحماية المدنية استخراج جثة شخصين واستخراج آخر حي من أسفل الأنقاض .

وجرى فصل الخدمات والكهرباء والغاز الطبيعي عن المنطقة لحين الانتهاء من أعمال البحث عن المفقودين أسفل الانقاض، والاستعلام عن حالة العقار المنهار بصدور قرارت او ترميم سابقة، والاستعلام عن سكان العقار الموجودين وقت انهياره .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.