وزير الشباب يُشارك في جلسة نقاشية حول الجينوم الرياضي

شارك وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، في جلسة نقاشية حول الجينوم الرياضي، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حضر الجلسة، الدكتورة جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي، لواء دكتور أمين فؤاد شاكر، المدير التنفيذي لمركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة، لواء طبيب خالد عامر الباحث الرئيسى لمشروع الجينوم، الدكتور حسين خالد وزير التعليم الأسبق، الدكتورة نيفين سليمان رئيس اللجنة العلمية للجينوم، لواء طبيب طارق طه أحمد، رئيس فرع الخلايا الجزعية بمركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة، والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور مايكل سكيلتون الباحث الرئيسي لمركز التنسيق H3Africa وDS-I في أفريقيا، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وأثني الدكتور أشرف صبحي علي أهمية المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي، سعيًا لمواصلة جهود استكشاف إمكانيات الاستثمار الواسعة في أفريقيا، وتوحيد جهود دول القارة السمراء من أجل وضع خارطة طريق لتطوير استراتيجية مستدامة للرعاية الطبية، وكذلك تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في مجال الرعاية الصحية في أفريقيا.

وأشار “صبحي” إلي مشروع الجينوم الرياضي الخاص بالأبطال الأوليمبيين المصريين، بالتعاون مع مركز البحوث الطبية والطب التجديدي التابع للقوات المسلحة، وتحت رعاية كريمة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلي تنفيذ توجيهات الرئيس بدعم الرياضيين معنويًا وماديًا وصحيًا بما يتناسب مع حجم الانجازات التي يحققونها، ليكون ذلك دافعًا إضافيًا للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق انجازات جديدة تضاف لسجلات نجاحات الرياضة المصرية، قائلًا: "نعمل علي توفير كافة الإمكانات لتطوير الرياضة في مصر وتحقيق النجاحات الرياضية على المستوى الدولي".



وقال صبحي: "خرجنا من الأطر التقليدية في المشاريع المُنفذة وطرق التفكير، بالمشروع القومي للجينوم بالتفكير بالطرق العلمية ومنهج تطبيقي، مشيرًا إلي حرص الوزارة الشديد للانضمام إلى المشروع القومي والعملاق مشروع الجينوم المصري، وذلك في ضوء أهميته الكبيرة والخاص برعايته من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك للنهوض بمستوي مصر والرياضيين المصريين في نطاق الألعاب الأولمبية والرياضية بشكل عام.



وتفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المعرض الطبي الإفريقي رفقه الحضور، والتقي الوزير بالشركات ذات الشأن والمهتمة بمشروع الجينوم.

ويأتي مشروع جينوم الرياضي المصري يأتي من خلال تعاون استراتيجي مع وزارة الدفاع ممثل في مركز البحوث الطبية والطب التجديدى التابع للقوات المسلحة وعدد من الجامعات المصرية بهدف دراسة واستكشاف أفضل الحلول لاستخدام التكنولوجيا الحديثة (الجينوم الرياضي)، في عملية اختيار وتطوير أداء أبطال الرياضة المصرية في العديد من الألعاب يعلن عنها مستقبلًا، وكذلك تحليل ودراسة البيانات الجينية للرياضيين، وتسهم هذه الدراسات في تحديد العوامل الجينية المختلفة التي قد تؤثر على الأداء الرياضي والقدرات البدنية للرياضيين في مصر، وأن هذا يعكس أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين أداء الرياضيين وتطوير الرياضة في مصر، والسعي لتطوير المستمر في هذا المجال من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.