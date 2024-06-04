محافظ الإسماعيلية يستقبل وزيرة البيئة لمتابعة منظومة إدارة المخلفات

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في مستهل زيارتها لمحافظة الإسماعيلية لتفقد ومتابعة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة.

أبرز الحضور

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الدكتور ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وعقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية، بمقر ديوان المحافظة لمتابعة وتقييم اوضاع منظومة ادارة المخلفات الصلبة وتطوراتها ومتابعة سير العمل.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، ومساهمتها في تنفيذ البنية التحتية للمنظومة كأحد آليات تهيئة المناخ الداعم لمواجهة تحدي إدارة المخلفات بما يحقق عائدا بيئيا واجتماعيا واقتصاديا ويحقق التنمية المستدامة، ويساهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن المخلفات، مشيرة الى ان محافظة الإسماعيلية كانت من أول المحافظات التي تم تنفيذ المنظومة الجديدة بها ضمن سعي الحكومة لتنفيذ نماذج تجريبية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بعدد من المحافظات والتي تم الانتهاء من بنيتها التحتية كمرحلة أولى، لتعطي بارقة أمل للمواطن بإمكانية القضاء على مشكلة المخلفات.

وخلال اللقاء تناول الجانبان بحث اوضاع منظومة المخلفات الصلبة البلدية بالمحافظة، وايضا مبادرات المحافظة فى اعادة تدوير بواقى القماش، حيث اشارت وزيرة البيئة الى إمكانية التنسيق مع بنك الكساء المصري فى هذا الصدد حيث يهدف عملهم الى توفير منتج صديق للبيئة ويحقق الاستدامة البيئية، مؤكده على اهمية رفع وعى المواطنين بأهمية إعادة تدوير المنتجات، والذى تعمل عليه وزارة البيئة من خلال تنظيم ورش عمل وندوات توعوية لكافة فئات المجتمع بمختلف محافظات الجمهورية، كما تطرق الاجتماع الى التأكيد على اهمية التشجير واهمية رفع الوعى البيئي لدى المواطنين بالحفاظ على الأشجار داخل المحافظة، لما لها من اهمية في امتصاص الملوثات وحجز الأدخنة والغبار بما ينعكس ايجابيا على صحة المواطنين، بالإضافة الى عوائد بيئية تتمثل فى خفض انبعاثات غاز الاحتباس الحرارى، حيث تقوم وزارة البيئة بحملات تشجير فى مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مؤسسات المجتمع المدني.

وعقب الاجتماع قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، واللواء شريف فهمي، بجولة تفقدية لمصنع تدوير المخلفات لشركة "زيرو كاربون" الشركة المتخصصة في تقديم حلول إدارة المخلفات، بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور المهندس كريم السبع الرئيس التنفيذي للشركة، ولفيف من الشخصيات والجهات المعنية بملف إدارة المخلفات بالسوق المصرية، كما اطلعا خلال الزيارة على تفاصيل مبادرة "تمكين المرأة" والتي تهدف الى إعادة تدوير المخلفات من الأقمشة وصناعة منتجات ذات قيمة عالية، والتي أطلقتها شركة زيرو كاربون للعاملين لديها من النساء، وتشمل المبادرة توفير أحدث البرامج التعليمية والتأهيلية للنماذج النسائية بهدف رفع قدراتهم التشغيلية في إعادة تدوير المخلفات من الأقمشة وصناعة منتجات ذات قيمة عالية منها، ليتم عرض المنتجات النهائية أمام الجمهور المستهلكين، لتوفير عائد مادى لهذه الكوادر النسائية من عوائد المشروع، وينقسم المشروع إلى 3 مراحل رئيسية، حيث تتضمن المرحلة الأولى رفع قدرات وتأهيل نحو 12 سيدة بالمصنع وفق أحدث البرامج التدريبية العالمية بمجال حرفة النول اليدوي، وتشمل المرحلة الثانية والمقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة زيادة اعداد النماذج النسائية وتكرار التجربة بمحافظة بورسعيد، وذلك تمهيدا للوصول إلى المرحلة الثالثة والتي ستتضمن التوسع بالمشروع بكافة محافظات الجمهورية.

وقد تقدمت وزيرة البيئة بالشكر لمحافظ الإسماعيلية على حفاوة الاستقبال وإلى السادة المشاركين، مُعربةً عن اعتزازها بفكرة إعادة استخدام بواقى القماش ضمن منظومة المخلفات الصلبة، مؤكدةً على ضرورة العمل على ربط هذه المبادرة ببنك الكساء المصرى، مُشيرةً إلى مبادرة

"from waste to good taste "

التى تم إعلانها خلال مؤتمر الCOP27 والتى تحث على ضرورة إعادة تدوير واستخدام بواقى القماش، لافتةً إلى ضرورة العمل على التأمين الإجتماعى والتأمين الصحى للسيدات، من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن اتاحة الفرص الإقتصادية للمرأة هي أنسب الطرق لتمكينها في مجال البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ، وذلك بتعزيز دورها في تقليل الانبعاثات وتدوير المخلفات والخروج بمنتجات بيئية ذات عائد اقتصادي، وتناولت وزيرة البيئة خلال اللقاء الحديث عن اهمية الاسمدة العضوية وضرورة نشر ثقافة الاهتمام بكل ما هو اورجانيك، لافتةً إلى مؤتمر الاستثمار البيئى والمناخى، الذى قدم استراتيجية للاقتصاد الحيوى، لزراعة نباتات ذات عائد استثمارى عالى مثل زراعة الجوجوبا.ولفتت الوزيرة إلى إمكانية الانضمام للمشروع الذي سيتم طرحه قريبا خلال مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم بالفعل إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية له، واستمتعت الوزيرة إلى التحديات التي تواجه المشروع فيما يخص الاستفادة من الوقود البديل في توليد الطاقة بمصنع الأسمنت، ومدى تناسب السعر مع العملية الإنتاجية، وأيضا التحديات التي تواجه إنتاج المخصبات العضوية من المتبقيات الزراعية.



كما ثمنت وزيرة البيئة أنشطة الشركة نظرا لمساهمتها الإيجابية في عمليات تدوير المخلفات البلدية وإنتاج الوقود البديل، وتقليل الانبعاثات داخل محافظة الإسماعيلية، مشيرة الى حرص الوزارة على مواصلة الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والحد من معدلات التلوث، وايضا الانعكاسات الايجابية لذلك على خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتة إلى أهمية تلك المشروعات والتى تهدف الى إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة ودعم القطاع الخاص واشراكه فى منظومة إدارة المخلفات للتوسع بمشروعات إدارة المخلفات، من أجل تحقيق أعلى عائد بيئي واقتصادي مستدام، بما يساهم فى تنفيذ الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.

ومن جانبه، رحب اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بوزيرة البيئة على أرض محافظة الإسماعيلية، موجها الشكر لها على دعمها الدائم لمحافظة الإسماعيلية في مجال التخلص الآمن للمخلفات الصلبة والحفاظ علي البيئة، مؤكدًا على حرص محافظة الإسماعيلية لدعم منظومة المعالجة والتخلص الآمن للمخلفات الصلبة، واستخدامها بالشكل الأمثل للحفاظ على البيئة وتحقيق عائد اقتصادي.

وأضاف أنه لابد أن يكون هناك مسئولية مجتمعية من الجميع للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات، بجانب دور الدولة متمثلة في وزارة البيئة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

ومن جانبه، استعرض المهندس كريم السبع، رحلة شركة زيرو كاربون فى تدوير المخلفات حيث تم تأسيسها عام 2015 وتمتلك مصنعين رئيسيين بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، بقدرات استيعادبية لإعادة تدوير وصلت الي 1.9 مليون طن من المخلفات الصلبة البلدية، بواقع 928 ألف طن بالإسماعيلية ونحو 1.05 مليون طن ببورسعيد.، حيث تعمل الشركة على معالجة كلًا من المخلفات البلدية الصلبة وإنتاج وقود بديل للصناعات الثقيلة وسماد عضوي للعديد من المزارع وتدوير المخلفات الصناعية غير الخطرة، وإنتاج إكسسوارات وأزياء من بواقى القماش، وايضا تدوير المخلفات الزراعية بانتاج وقود حيوي، بجانب البدء في اعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، لانتاج السن الاخضر الذى يستخدم فى عمليات رصف الطرق والبناء، كما تقوم الشركه بزراعة نباتات الجوتروفا والذى يتم استخراج وقود البيوديزل منها ويستخدم فى الطيران وتمثل انبعاثاته زيرو كربون، موضحا ان تلك الجهود تسهم فى تقليل البصمة الكربونية، وتدعم جهود الدولة نحو تحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، بجانب العمل على مواصلة التوسع والنمو وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة وتمكين المرأة.

وأضاف السبع، أن الشركة استطاعت خلال الأعوام الماضية أن تكون في مقدمة الشركات المميزة في مشروعات إنتاج الوقود البديل المستخدم في صناعة الأسمنت كبديل للفحم، كما تعمل على تطوير منتجها من السماد العضوي ليستخدم كبديل للأسمدة الكيماوية في الزراعة، كما ساهمت مشروعات الشركة في تقليل التلوث الهوائي من الانبعاثات الكربونية في كلا المحافظتين بما يعادل 110 ألف طن كربون سنويًا، بما دعم حقوق نحو 3 ملايين مواطن في العيش في بيئة صحية منخفضة الكربون، وكذلك تحسين الظروف البيئة لأكثر من 10 آلاف مواطن ومزارع في المناطق المحيطة بمصانع الشركة في الإسماعيلية، وتجنب إلقاء المخلفات في المصارف المائية كبحيرة المنزلة ببورسعيد.

كما تفقدا خطوط إنتاج المصنع المختلفة، والتي تضم مراحل الفرز والفصل بين المخلفات، طبقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية المعمول بها في ذلك المجال للعمل على تدوير المخلفات لإنتاج السماد العضوي " كمبوست " والوقود البديل "RDF" المستخدم فى مصانع الأسمنت، والذى سوف يؤدى بدوره فى تقليل الفاتورة الإستيرادية وتوفير العملة الصعبة التى يتم إستخدامها لإستيراد الأسمدة العضوية والوقود " الفحم والمازوت".

واختتمت الجولة بتفقد منطقة الزراعات والمقلب المحكم، والتي تم رفع كفاءتها وتأجيرها بالكامل، وزراعة أشجار الجتروفا على مساحة ٨ افدنة.

كما قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، بزراعة شتلات الأشجار بمنطقة الزراعات.