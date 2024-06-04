مصر للطيران تسير غدا 20 رحلة جوية إلي الأراضي المقدسة

تسير مصر للطيران غدًا الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024 إلى الأراضي المقدسة 20 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع

10 رحلة القاهرة - جدة 1رحلة الأقصر - جدة

5 رحلات القاهرة- المدينة المنورة 1 رحلة الأقصر - المدينة المنورة ٢ رحلة كوناكري - المدينة المنورة

1 رحلة القاهرة - الطائف

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والصحة والسياحة والأثار وقرعة القاهرة وقنا وأسوان وتضامن الجيزة والشرقية والقليوبية وسوهاجوالترانزيت وحجاج كوناكري وحج أفراد وأجانب.

ومن المقرر ان تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بنقل ما يقرب من 60 ألف حاج من حجاج القرعة والتضامن والسياحة والجمعيات والهيئات المختلفة وحجاج الترنزيت والرحلات الخاصة وذلك على متن 241 رحلة جوية بواقع 141 رحلة إلى جدة و100 رحلة إلى المدينةالمنورة، ومن المخطط أن تُسير شركة مصر للطيران 274 رحلة جوية خلال مرحلة العودة بواقع 141 رحلة من مطار جدة و133 رحلة منالمدينة المنورة، جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران بدأت جسرها الجوي لموسم الحج لهذا العام في 23 مايو 2024؛ وسوف تنتهي مرحلةالذهاب في 10 يونيه الحالي، حيث ستبدأ رحلات العودة للحجاج من الأراضي المقدسة اعتبارًا من 20 يونيو وحتى 5 يوليو ٢٠٢٤.

قسيمة سفر مجانية لعدد اثنين من الحجاج



وكان قد قدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني مساء امس وكلا من وزيرا لأوقاف والتضامن الإجتماعي ومساعد وزيرالداخلية بتسليم قسيمة سفر مجانية لعدد اثنين من الحجاج الأكبر سنًا

كما تم إجراء سحب علنى بتقديم قسائم أخري برد 50% من قيمة تذكرة السفر لعدد 2 من الحجاج،

وخلال السحب العلني تم فوز عدد 5 حجاج بقسائم وزن إضافي مجانية، بالاضافة إلى فوز عدد 4 من الحجاج بهدايا عينية مقدمة منشركة مصر للطيران للأسواق الحرة، هذا وقد قدمت وزارة التضامن الاجتماعي لعدد 5 حجاج خلال قرعة السحب العلني حيث تبلغ قيمةالجائزة الواحدة 10 ألاف جنيهًا لكل حاج