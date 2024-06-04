الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المصريين الأحرار" بالإسكندرية يجهز خطة شاملة لملف التعليم بالمحافظة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت أمانة الإسكندرية بحزب  المصريين الأحرار اجتماعًا لمناقشة خطة عمل ملف التعليم خلال الفترة المقبلة.

وذلك بحضور منى كيرلس، أمين تنظيم الأمانة وعضو الهيئة العليا، ومساعدي أمانة التنظيم أيمن عبد الحميد ومحمد عامر، وخالد حمدي مسئول ملف التعليم بالمحافظة.

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خلال الاجتماع، تم مناقشة خطة عمل الأمانة ومسئولي الملف للعام الدراسي 2024 /2025، والتي تهدف إلى دعم وتحسين العملية التعليمية في جميع مراحلها، تنقسم خطة العمل، فترة ما قبل بدء العام الدراسي وأثناء وفترة الإجازة.


وقالت منى كيرلس، إن توجيهات النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل الأمين العام تكثيف الجهود والاهتمام بالنشء في ضوء رؤية الأمانة العامة وتماشيا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأضافت أن أمانة الإسكندرية من خلال مسئولي التعليم أعدت خطة عمل متكاملة للعرض على الأمانة ولجنة التعليم المركزية للموافقة قبل الشروع في التنفيذ.

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