الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس الزهور يكرم فريقي السباحة وسيدات اليد بعد التتويج بالبطولات

مجلس إدارة نادي الزهور
مجلس إدارة نادي الزهور

حرص مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش على تكريم فريقي السباحة وسيدات كرة اليد بعد تحقيقهم العديد من الانجازات الهامة.

وكرّم مجلس الإدارة فريق السباحة بعد حصولهم على 15 ميدالية متنوعة في بطولة كأس مصر حيث تم تكريم جومانة حسام مصطفى (فضية وبرونزية مرحلة 2009)، شريف متولي (فضيتين مواليد 2008)، محمود الطبلاوي (ذهبية وفضيتين مواليد 2006)، كريم الغرباوي (فضية وبرونزية مواليد 2005)، منه عبد الرحيم (فضية وبرونزيتين مواليد 2005)، سيف محرز (برونزية عمومي)، مازن عصفور (فضية مواليد 2008)، أدهم محسن (فضية 2008)، أحمد ياسر (فضية 2008).

ويقود الفريق جهاز فني مكون من: اياد خليل المدير الفني، أحمد سيف الدين مدرب العمومي، أحمد عبد اللطيف مدرب العمومي و2008، عاطف رضوان مدرب 2008، حسام عبد الكريم مدرب 2009، هيثم عبد العظيم إداري.

كما حرص مجلس الإدارة على تكريم فريق العمومي سيدات لكرة اليد لحصولهم على المركز الثاني بالمجموعة"ب" والصعود للمجموعة“أ" بالدوري.

وتضم قائمة اللاعبات أميرة خالد، نادين محسن، غرام أحمد، آلاء أحمد، ندا حسن، سما ياسر، زينة يحيى، هنا طارق، بسنت خالد، سلمى أسامة، زينة محمد، حبيبة أيمن، حبيبة ياسر، منة الله محمد، حبيبة محمد، أيمان مصطفى (أشرقت)، مريم يسري، سامية أحمد، سارة طارق، أمال عصام، سلمى خالد، سماء أحمد.
ويقود الفريق فنيًا المدرب ياسر سليمان، والإدارية رابعة بدوي.

وأقيم حفل التكريم بحضور المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي، المستشار إيهاب الشريطي نائب رئيس النادي، الأستاذ علي عادل أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس أحمد أسامة، والدكتورة نشوى النحاس.

وتوجه المستشار محمد الدمرداش بالتهنئة للاعبين على الانجازات التي تحققت في الفترة الماضية، مؤكدًا استمرار الدعم لجميع اللاعبين من أجل الاستمرار في تحقيق المزيد من الانجازات.

اياد خليل محمود الطبلاوي المستشار محمد الدمرداش مجلس إدارة نادي الزهور فريق السباحة مجلس الإدارة بتكريم فريق السباحة

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