فى ذكرى ميلاد "الساحر".. أشهر إفيهات الراحل محمود عبدالعزيز

تحل، اليوم، ذكرى ميلاد مزاجنجي السينما المصرية الراحل محمود عبدالعزيز، الذي اشتهرت إفيهاته وما زالت الأجيال تداولها بسبب معاصرتها، بالإضافة إلى أنها خرجت من فنان كبير بحجم الراحل ولاقت تفاعلًا كبيرًا.

وترصد "الدستور" في ذكرى ميلاد مزاجنجي السينما.. أشهر إيفهات الراحل محمود عبدالعزيز، في سياق السطور التالية

-إحنا فى عصر تفتيح المخ.

-إدينى فى الهايف وأنا أحبك يا ننس

- بحبك يا ستامونى مهما الناس لامونى

- أول ما نشخلل الشخاليل ونشرمأ الشواشى هتسرسأ البصارى.

- ساعة الغلط نطرطش زلط

- فوزية اللي رجليها حلوة

- حد له شوق في حاجة

-الإنسان ضعيف

- حلوة يا دغششة

- يا بتاع الكيميا يا متركب

ولد الفنان الراحل محمود عبدالعزيز في 4 يونيو 1966، وأثرى السينما والدراما المصرية بالعديد من الأعمال التي ظلت عالقة في ذاكرتها، حتى رحل عن عالمنا في 12 نوفمبر 2016.

أحيت فضائية DMC ذكرى ميلاد "الساحر" محمود عبدالعزيز، الذي يحل اليوم 4 يونيو 1946، ميلاده.

نجح "الساحر" في تنوع أدواره بين الخير والشر والرجل الموظف والبيه، وكان من أهم أعماله ''الحفيد، والشقة من حق الزوجة، ومسلسل رأفت الهجان''.

كانت بدايته الفنية من خلال مشاركته في مسلسل "الدوامة" في بداية السبعينيات عندما وقف أمام محمود ياسين ونيللي، وكانت بدايته الفنية مع السينما من خلال فيلم "الحفيد"، لتبدأ رحلته مع البطولة منذ عام 1975 من خلال فيلم "حتى آخر العمر".

شارك محمود عبدالعزيز في العديد من الأفلام، على رأسها ''إبراهيم الأبيض، رحلة مشبوهة، سوق المتعة، النمس، هارمونيكا، الجنتل، الكيت كات، أبوكرتونة، سيداتي آنساتي، الدنيا على جناح يمامة، ياعزيزي كلنا لصوص، سمك لبن تمر هندي، نهر الخوف، جري الوحوش، خليل بعد التعديل، السادة الرجال، أبناء وقتلة، الحدق يفهم، إعدام ميت، الشقة من حق الزوجة، فقراء لا يدخلون الجنة، تزوير في أوراق رسمية".