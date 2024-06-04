"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وحالة الطقس خلال أسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد انكسار الموجة الحارة وحالة الطقس خلال الأيام المقبلة من الفترة من يوم الأربعاء 5 يونيو إلى الإثنين 10 من الشهر ذاته حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار الموجة الحارة التي تجتاح عدة مناطق في مصر ليوم الجمعة المقبلة.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد القاهرة وعدة مناطق في مصر ارتفاعًا ملحوظا في درجات الحرارة مع استمرار تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة، حيث قد تصل في يومي الخميس والجمعة القادمين إلى 40 درجة مئوية.

حالة الطقس غدا الأربعاء

وفيما يتعلق بغدا الأربعاء، من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة حوالي 38 درجة مئوية، بينما قد تصل إلى 44 درجة مئوية في جنوب الصعيد، حيث من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على معظم المناطق، ويكون حارا على السواحل الشمالية، معتدلا ليلًا على معظم المناطق، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومن المتوقع أيضا أم تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس يومي والجمعة

من المتوقع استمرار نشاط الرياح على أغلب المناطق، وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

موعد انكسار الموجة الحارة

وعن موعد انكسار الموجة الحارة فيتوقع أن يشهد الطقس في مصر انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة ابتداءً من يوم السبت الموافق 8 يونيو الجاري بنسب تتراوح بين 4:3 درجات مئوية في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وخلال الفترة المقبلة يرجى من المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال هذه الفترة الحارة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، وشرب كميات كافية من الماء، وارتداء الملابس الفضفاضة والقطنية وارتداء القبعات أو غطاء للرأس للحماية من الشمس.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء





القاهرة الكبرى: درجة حرارة عظمى تصل إلى 38 درجة مئوية، ودرجة حرارة صغرى تبلغ 25 درجة مئوية.

الوجه البحري ومدن القناة: درجة حرارة عظمى تبلغ 37 درجة مئوية، ودرجة حرارة صغرى تبلغ 25 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: درجة حرارة عظمى تصل إلى 31 درجة مئوية، ودرجة حرارة صغرى تبلغ 22 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة حرارة عظمى تصل إلى 33 درجة مئوية، ودرجة حرارة صغرى تبلغ 23 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة حرارة عظمى تبلغ 33 درجة مئوية، ودرجة حرارة صغرى تبلغ 23 درجة مئوية.

شمال الصعيد: درجة حرارة عظمى تبلغ 41 درجة مئوية، ودرجة حرارة صغرى تبلغ 28 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: درجة حرارة عظمى تبلغ 40 درجة مئوية، ودرجة حرارة صغرى تبلغ 23 درجة مئوية.