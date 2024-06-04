حماس: نستنكر دعوات واشنطن والدول الغربية للحركة بأنها من تعوق الصفقة

استنكر قيادي في حركة حماس لوكالة رويترز، دعوات واشنطن والدول الغربية للحركة لقبول مقترح بايدن للهدنة في غزة واعتبارها أن الحركة هي من تعوق الصفقة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد أعلن عن مراحل مقترحة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس فى قطاع غزة.

وقال بايدن، إن الاقتراح يتضمن ٣ مراحل، الأولى مدتها ٦ أسابيع وتشمل وقفًا كاملًا لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلى من جميع الأماكن السكانية فى غزة، وإطلاق سراح المحتجزين فى القطاع مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين.