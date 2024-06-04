حماس: الاحتلال يراوغ وغير معنى بالتوصل إلى صفقة جادة

أكد قيادي في حركة حماس نقلًا عن وكالة رويترز، أن الاحتلال الإسرائيلي غير معني بالتوصل إلى صفقة جادة ولا يزال يراوغ مستفيدًا من الغطاء الأمريكي الذي يسهم في التضليل؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، أعلن عن مراحل مقترحة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس فى قطاع غزة.

وقال بايدن، إن الاقتراح يتضمن ٣ مراحل، الأولى مدتها ٦ أسابيع وتشمل وقفًا كاملًا لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلى من جميع الأماكن السكانية فى غزة، وإطلاق سراح المحتجزين فى القطاع مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين.