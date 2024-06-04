الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 21 يسجل 3100 جنيه للجرام

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، مع ترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على إشارات أكثر وضوحًا حول قرار الفيدرالي الأمريكي، بإنهاء سياسته النقدية المتشددة.

5 جنيهات تراجعًا في أسعار الذهب

أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 3105 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 19 دولارًا إلى مستوى 2327 دولارًا.

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وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 3243 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2657 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3110 جنيهات، ولامس مستوى 3120 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3150 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 14 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2327 دولارًا، ولامست مستوى 2455 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2347 دولارًا.

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

ويرجع التراجع في أسعار الذهب،  إلى ترقب الأسواق صدور بعض البيانات الاقتصادية المؤثرة، على الرغم من تزايد التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام، مدفوعًا بالبيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة، والتي أدت إلى تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من شهرين، بالإضافة إلى ذلك، تعمل التوترات الجيوسياسية المستمرة على تعزيز النظرة الإيجابية للذهب، ما يشير إلى أن أي انخفاض قد يمثل فرصة شراء للمتداولين والمستثمرين.  
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات اقتصادية هامة خلال الأسبوع الجاري، للحصول على دلالات واضحة حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر صدور تقرير التوظيف يوم الأربعاء وبيانات الوظائف يوم الجمعة.

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