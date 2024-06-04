الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نصائح لمرضى السكري خلال تأدية مناسك الحج

نصائح لمرضى السكري
نصائح لمرضى السكري في الحج

يمثل أداء مناسك الحج أحد أهم الشعائر الدينية التي يسعى المسلمون لأدائها، ومع ذلك، فإن هذه الرحلة الروحانية تتطلب الكثير من الجهد البدني والتحمل، مما يشكل مشقة صحية خاصة لمرضى السكري، ويتطلب الحفاظ على مستوى السكر في الدم في النطاق الصحي والتعامل مع الظروف المناخية القاسية والتحركات المكثفة، عناية فائقة وإجراءات وقائية دقيقة. 

في هذا السياق، يستعرض "الدستور" مجموعة من النصائح والإرشادات التي يمكن أن تساعد مرضى السكري في تأدية مناسك الحج بسلام وأمان، مع التركيز على الجوانب الصحية والتدابير الوقائية اللازمة لضمان رحلة حج خالية من المضاعفات.

بعض النصائح لمرضى السكري خلال تأدية مناسك الحج 

استشارة الطبيب قبل السفر

- زيارة الطبيب: قبل التوجه لأداء الحج، يجب على مرضى السكري زيارة طبيبهم لمراجعة حالتهم الصحية والتأكد من أنها مستقرة.

- تحديث الخطة العلاجية: قد يحتاج المريض إلى تعديل خطة العلاج أو جرعات الأدوية، وفقًا للنشاط البدني المتزايد والظروف المناخية في مكة.

تجهيز الأدوية والإمدادات الطبية

- حمل كمية كافية من الأدوية: يجب على المريض أخذ كمية كافية من الأدوية لمدة تزيد عن فترة الحج تحسبًا لأي طارئ.

-أجهزة قياس السكر: ضرورة حمل أجهزة قياس السكر وشرائط الاختبار وقطع غيار كافية.

- الإبر والحقن: إذا كان المريض يستخدم الأنسولين، يجب التأكد من حمل ما يكفي من الإبر أو الحقن.

التغذية السليمة

-وجبات منتظمة: يجب على مرضى السكري تناول وجباتهم في مواعيدها المعتادة، وتجنب تخطي أي وجبة.

- اختيار الأطعمة الصحية: تناول الأطعمة الغنية بالألياف والبروتينات وتجنب الأطعمة الغنية بالسكر والكربوهيدرات البسيطة.

- وجبات خفيفة صحية: حمل وجبات خفيفة صحية مثل الفواكه، المكسرات، أو البسكويت الخاص بمرضى السكري.

شرب الكثير من الماء

- تجنب الجفاف: من الضروري شرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف، خاصة في الأجواء الحارة.

- تجنب المشروبات السكرية: يجب الابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر المحلاة.

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التحكم في مستوى السكر

- فحص السكر بانتظام: يجب فحص مستويات السكر في الدم بانتظام لمتابعة أي تغييرات غير طبيعية.

- معرفة الأعراض: معرفة أعراض ارتفاع أو انخفاض السكر والتصرف فورًا عند الشعور بأي من هذه الأعراض.

النشاط البدني المعتدل

- الاعتدال في المشي: بما أن مناسك الحج تتطلب الكثير من المشي، يجب على المرضى المشي باعتدال وتجنب الإرهاق.

- الراحة الكافية: أخذ قسط من الراحة بين المناسك للحفاظ على الطاقة وتجنب الإرهاق.

الاحتفاظ بالمستلزمات الشخصية

- بطاقة تعريف طبية: حمل بطاقة تعريف طبية تشير إلى حالة المريض واحتياجاته الخاصة في حالة الطوارئ.

- حقائب التبريد: استخدام حقائب تبريد لحفظ الأنسولين والأدوية الأخرى.

الوقاية من العدوى

- الحفاظ على النظافة الشخصية: غسل اليدين بانتظام وتجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

- تلقي التطعيمات اللازمة: التأكد من تلقي جميع التطعيمات اللازمة للحماية من الأمراض المعدية.

التواصل مع مرافقين

- إبلاغ المرافقين بالحالة: يجب إبلاغ الأشخاص المرافقين للمريض بحالته الصحية وكيفية التصرف في حالة الطوارئ.

- الاتصال بالطبيب: التأكد من وجود وسيلة اتصال مع الطبيب أو مركز صحي في مكة في حال حدوث أي مشكلة صحية.

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