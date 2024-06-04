بايدن: نتنياهو يطيل أمد الحرب من أجل الحفاظ على نفسه

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمجلة تايم الأمريكية، أن خلافه الأكبر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعلق بما سيحدث في غزة بعد الحرب؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

نتنياهو يطيل أمد الحرب من أجل الحفاظ على نفسه سياسيًا

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه "يجب أن يكون هناك انتقال إلى حل الدولتين، وهذا هو خلافي الأكبر مع نتنياهو"، مشيرًا إلى أن "نتنياهو يطيل أمد الحرب من أجل الحفاظ على نفسه سياسيًا".

ودعا الرئيس الأمريكي إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.