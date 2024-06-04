هل يجوز صيام العشر الأوائل من ذي الحجة قبل القضاء؟

يستفسر كثيرا من المسلمين وحجاج بيت الله الحرام ، خلال هذه الآونة عن سؤال هل يجوز صيام العشر الاوائل من ذي الحجة قبل القضاء، حيث شهدت محركات البحث الإلكترونية الكثير من عمليات البحث عن هذا السؤال الهام، وخصوصا مع اقتراب شهر ذي الحجة الذي يتم فيه صيام العشر ايام الأولي منه، حيث أن هذه الأيام تكون ايام فضل وبركة علي جميع المسلمين.

هل يجوز صيام العشر الاوائل من ذي الحجة قبل القضاء

وعن الإجابة عن سؤال...هل يجوز صيام العشر الاوائل من ذي الحجة قبل القضاء، قالت دار الإفتاء المصرية، حول جواز صيام العشر ايام الأولي من شهر ذي الحجة قبل القضاء، وذلك من خلال فتوى إلكترونية لها تحمل 3358، ردًا على سؤال ورد إليها نصًا: «هل يجوز الجمع بين صيام قضاء رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة بنية واحدة؟».

حيث وضحت دار الإفتاء المصرية حكم الجمع بين قضاء صيام رمضان والعشر من ذي الحجة بنية واحدة، لافتة إلى أنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيحصل المسلم بذلك على الأجرين، إذ قال الحافظ السيوطي في (الأشباه والنظائر)، (ص22) عند حديثه عن التشريك في النية: صام في يوم عرفة مثلًا قضاءً أو نذرًا أو كفارةً، ونوى معه الصوم عن عرفة، فأفتى البارزي بالصحة والحصول عنهما.



الإفتاء المصرية ترد علي جواز صيام أيام ذي الحجة قبل القضاء



وقالت دار الإفتاء في فتوي لها ردا على سؤال هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة قبل القضاء؟: (قال: وكذا إن أطلق -أي أطلق نية صوم الفرض-، فألحقه بمسألة التحية) اهـ.

واوضحت الدار أن المقصود بمسألة التحية ركعتي تحية المسجد؛ حيث قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في (فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب) (1/ 67): (وتحصل بركعتين فأكثر، أي يحصل فضلها ولو كان ذلك فرضًا أو نفلًا آخر، سواء أنويت معه أم لا؛ لخبر الشيخين: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»، ولأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس، وقد وُجِدَت) اهـ.

و أكدت الإفتاء على أن العلماء استدلوا بذلك على جواز اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض، وليس العكس؛ أي لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل.