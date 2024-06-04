شاب يقتل خاله ويصيب آخر بسبب خلافات الميراث فى قنا

لقي مُسن مصرعه وأصيب شقيقه بطلقات نارية، على يد نجل شقيقته بسبب خلافات الميراث، في قرية حجازة، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بمقتل مُسن يُدعى ع، يبلغ من العمر 62 عامًا، وإصابة شقيقه في قرية حجازة قبلي بدائرة المركز.

وبعد الفحص من قبل الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية تبين أن شاب قام بقتل خاله وإصابة الآخر بطلقات نارية بسبب خلافات الميراث في قرية حجازة مركز قوص، تم القبض على المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم.

وتقرر نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قوص المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات التي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.