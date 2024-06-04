زاد السؤال والبحث على محركات البحث المختلفة عن متى بداية صيام العشر من ذي الحجة 1445 كي يستعد المسلمون لصيام العشر من ذي الحجة وحتى يوم وقفة عرفة تطبيقًا للسنة النبوية.

نجيب في هذا التقرير على السؤال المطروح على وسائل التواصل الاجتماعي عن متى بداية صيام العشر من ذي الحجة 1445؟ والموعد المرتقب لـ عيد الاضحى 2024.

بداية صيام العشر من ذي الحجة 1445

يبدأ صيام العشر من ذي الحجة 1445 مع إعلان اليوم الأول من شهر ذي الحجة 1445 وبذلك يتحدد موعد عيد الأضحى 2024.

وبالفعل أعلنت دار الافتاء المصرية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي أنها تعلن بعد غد الخميس 6 يونيو 2024 والموافق هجريًا 29 ذي القعدة 1445 موعد بداية شهر ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك 2024 عقب صلا المغرب، وبذلك يجاب عن السؤال المطروح عن موعد بداية صيام العشر من ذي الحجة 1445 فور إعلان موعد شهر ذي الحجة.

صيام العشر من ذي الحجة 1445

ووفق الحسابات الفلكية لمركز البحوث الفلكية فإن موعد عيد الأضحى هذا العام يكون موعده الاحد 16 يونيو 2024 وبذلك فلكيًا يكون بداية صيام العشر من ذي الحجة 1445 من الجمعة 7 يونيو 2024 ويكون تسلسل بداية صيام العشر من ذي الحجة 1445 كالتالي

الجمعة 7 يونيو 2024

السبت 8 يونيو 2024

الاحد 9 يونيو 2024

الاثنين 10 يونيو 2024

الثلاثاء 11 يونيو 2024

الاربعاء 12 يونيو 2024

الخميس 13 يونيو 2024

الجمعة 14 يونيو 2024

السبت 15 يونيو 2024

واليوم العاشر هو يوم عيد الاضحى المبارك الاحد 16 يونيو وهو يوم النحر يحرم فيه الصيام لأنه يوم العيد.

اما صيام الأيام التسع من شهر ذي الحجة ومنها صيام يوم وقفة عرفة الموافقة 9 ذي الحجة من الأعمال الصالحات التي يتقرب بها إلى الله في هذه العشر التي ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن منها.

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