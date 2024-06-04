الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متى بداية صيام العشر من ذي الحجة 1445؟

جريدة الدستور

زاد السؤال والبحث على محركات البحث المختلفة عن متى بداية صيام العشر من ذي الحجة 1445 كي يستعد المسلمون لصيام العشر من ذي الحجة وحتى يوم وقفة عرفة تطبيقًا للسنة النبوية.

 

نجيب في هذا التقرير على السؤال المطروح على وسائل التواصل الاجتماعي عن متى بداية صيام العشر من ذي الحجة 1445؟ والموعد المرتقب لـ عيد الاضحى 2024

 

بداية صيام العشر من ذي الحجة 1445

 

يبدأ صيام العشر من ذي الحجة 1445 مع إعلان اليوم الأول من شهر ذي الحجة 1445 وبذلك يتحدد موعد عيد الأضحى 2024. 

 

وبالفعل أعلنت دار الافتاء المصرية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي أنها تعلن بعد غد الخميس 6 يونيو 2024  والموافق هجريًا 29 ذي القعدة 1445 موعد بداية شهر ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك 2024 عقب صلا المغرب، وبذلك يجاب عن السؤال المطروح عن موعد بداية صيام العشر من ذي الحجة 1445 فور إعلان موعد شهر ذي الحجة. 

صيام العشر من ذي الحجة 1445

ووفق الحسابات الفلكية لمركز البحوث الفلكية فإن موعد عيد الأضحى هذا العام يكون موعده الاحد 16 يونيو 2024 وبذلك فلكيًا يكون بداية صيام العشر من ذي الحجة 1445 من الجمعة 7 يونيو 2024 ويكون تسلسل بداية صيام العشر من ذي الحجة 1445 كالتالي 

الجمعة 7 يونيو 2024

السبت 8 يونيو 2024

الاحد 9 يونيو 2024

الاثنين 10  يونيو 2024

الثلاثاء  11 يونيو 2024 

الاربعاء  12  يونيو 2024

الخميس  13 يونيو 2024

الجمعة 14 يونيو 2024

السبت  15 يونيو 2024

 

واليوم العاشر هو يوم عيد الاضحى المبارك الاحد 16 يونيو وهو يوم النحر يحرم فيه الصيام لأنه يوم العيد. 

اما صيام الأيام التسع من شهر ذي الحجة ومنها صيام يوم وقفة عرفة الموافقة 9 ذي الحجة من الأعمال الصالحات التي يتقرب بها إلى الله في هذه العشر التي ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن منها.

إقرأ أيضا: 

إجازات شهر مايو 2024 وعدد أيام إجازة عيد الأضحى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 واجازة عيد الاضحى خلال الامتحانات

txt

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى.. وخطوط ساخنة للبلاغات

txt

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 في محافظة الغربية.. البهجة تملأ القلوب

صيام العشر من ذي الحجة 1445 عيد الاضحى 2024 وقفة عرفة العشر من ذي الحجة 1445 دار الافتاء المصرية

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

بعد اتصالات الشناوى.. نكشف تفاصيل تحركات لاعبى الأهلى لحل أزمة أفشة

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

صور

إلى عرفات الله.. وصول وفود الحجاج لمطار القاهرة

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242