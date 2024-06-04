بعثة المنتخب الأوليمبى لـ"كوت ديفوار" تصل القاهرة لمواجهة مصر وديا

وصلت بعثة منتخب كوت ديفوار الأوليمبي لكرة القدم، القاهرة ظهر اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة منتخب مصر الأوليمبي وديا يومي 7 و11 يونيو الجاري ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث وصلت البعثة الإيفوارية على دفعتين.

واعتذر منتخب كوت ديفوار الأوليمبي، عن المشاركة فى دورة طولون بعد علمه أنها تقام لمنتخبات الشباب وترك المشاركة لمنتخب شباب كوت ديفوار الذي فاز في أولى ودياته على نظيره شباب فرنسا بهدفين نظيفين، حيث فضل الاتحاد الإيفواري خوض مباراتين وديتين أمام أوليمبى الفراعنة خلال أجندة شهر يونيو.

وحرص محمود حرب المدير الإداري للفراعنة على متابعة إجراءات وصول بعثة كوت ديفوار الأولمبية وترتيبات الإقامة وملاعب التدريب، ويلتقي منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره كوت ديفوار الجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساء فى أولى ودياته بمعسكره المغلق بالقاهرة ويتدرب المنتخب يوميا تحت قيادة مديره الفني البرازيلي ميكالي.

واكتملت صفوف المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بانضمام الثلاثي محمد نديم حارس فاركو وعلي زعزع لاعب فيوتشر ومحمد حمدي لاعب إنبي إلى تدريبات اليوم فى ثاني أيام معسكر المنتخب بالقاهرة، استعدادا لوديتي كوت ديفوار يومي 7 و11 يونيو الجاري وذلك ضمن برنامج إعداد الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وضمت قائمة اللاعبين الذين شاركوا فى التدريب كلا من:

في حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - محمد سيحا - نديم

خط الدفاع: أحمد سيد - كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - - محمد طارق - أحمد عيد - محمد مغربي - عمر فايد - إياد العسقلاني. محمد حمدي

خط الوسط: محمود صابر - محمد شحاتة - محمود جهاد - أحمد قطة - مصطفى ميسي - أحمد نادر حواش - عمر الساعي - زياد كمال - علي زعزع.

وفي الهجوم: أسامة فيصل - بلال مظهر.