الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير "تعليم المنوفية" يكرم الفائزين بمهرجان الطفل المبدع على مستوى الشرق الأوسط

جانب من التكريم بحضور
جانب من التكريم بحضور وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمنوفية

كرم محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية اليوم الثلاثاء، عددً من الطلاب الموهوبين بالمحافظة في مهرجان الطفل المبدع الدولي علي مستوي الشرق الاوسط للعام 2023 (العام السادس علي التوالي) لحصولهم علي 6 مراكز متقدمة في مجالات الإبداع المختلفة.

والطلاب المكرمون هم كل من “عبد الله عبد المنعم هيكل، بإدارة الشهداء التعليمية مركز أول في القرآن الكريم  ، كما تم تكريم الطالب علي مصطفي بدر، بإدارة تلا التعليمية مركز أول في عزف البيانو، وكرم الطالبة هنا اسلام صبحي النعماني، بإدارة قويسنا التعليمية مركز أول مكرر في الرسم، كما تم تكريم الطالب مهند هشام عبد العظيم، بإدارة قويسنا التعليمية الأول مكرر تميز وإبداع في الكاراتيه، وتكريم الطالبة هنا مرسي سمير مرسي ، بإدارة قويسنا التعليمية المركز الثاني في الرسم، كما تم الطالب محمد حمدي فتح الله عماره، بإدارة الشهداء التعليمية المركز الثالث مكرر في تصنع روبوت”. 


جاء ذلك وفقًا لتعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذًا لتوجيهات سيادة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية،  و فى ضوء توجيهات القيادة السياسية برعاية الموهوبين وصقل مهاراتهم وتشجيع البحث العلمى إيمانًا من الدولة بأهميته مضيفًا أن تطور الأمم وتقدمها لا يتحقق إلا بالاهتمام بالموهوبين والنوابغ من الطلاب. 

وكيل “تعليم المنوفية” يُتابع امتحانات الدبلومات الفنية 

وتابع محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، ورئيس غرفة عمليات الدبلومات الفنيه بديوان عام المديرية، أمس الإثنين، أعمال امتحانات الدبلومات الفنية بحضور جميع المعنيين وأعضاء الغرفة،  برعاية  الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وسيادة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

وأكد “الفولي” على اتخاذ الإجراءات اللازمة  من أجل  توفير جو الراحة النفسية والطمأنينة  للطلبة  أثناء تأديتهم الامتحانات، وعلى تواصل مستمر مع السادة رؤساء اللجان  لتذليل كل ما يطرأ فورًا،  بالتنسيق مع كافة الأجهزة بالمحافظة تنفيذًا لتعليمات سيادة اللواء، إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.

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