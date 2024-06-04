الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الخارجية القبرصى يرد على سؤال "الدستور": الممر البحرى لن يكون بديلًا للمعابر

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

وجهت الكاتبة الصحفية سارة الشلقاني، مدير تحرير جريدة "الدستور"، سؤالًا إلى وزير الخارجية القبرصي مفاده "هناك صعوبات لوجستية تقابل تفعيل عمل الممر البحري مع قطاع غزة بالشكل الملائم فهل يمكن إطلاعنا على الوضع الراهن لعمل هذا الممر وما تقييمكم لدوره المستقبلي إذا تم التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع وعودة المعابر البرية للعمل؟".

ورد وزير الخارجية القبرصي، خلال مؤتمر صحفي اليوم مع نظيره المصري، قائلًا: "هناك بعض التفاصيل الفنية حول هذا الأمر وبعض الأمور المتعلقة بتأسيس هذا الممر".

وأضاف: "هناك بعض التقارير وبعض الإعلانات الأمريكية، ونعتقد أنه سيتم تشغيل الممر هذا الأسبوع، هناك سفن تذهب كل يوم أو اثنين إلى هناك، وهناك مكان لتخزين المواد من أجل توزيعها في غزة".

وتابع: "هذه عملية معقدة جدًا، ونحن بحاجة إلى دعم لوجستي قوي فيما يتعلق بالنقل والتحميل والتوزيع وغيرها من الأمور، لكن الأمور تتقدم في هذا الإطار"، مؤكدًا أن الممر لن يكون بديلًا عن المعابر البرية.

وأردف: "مع نهاية الصراع في غزة ندعم فتح جميع المعابر البرية".

وزير الخارجية القبرصي الممر البحري غزة قطاع غزة المعابر البرية

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