بايدن: لا نعترف بالمحكمة الجنائية الدولية

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمجلة تايم الأمريكية، أن واشنطن لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن يوسي كوهين الرئيس السابق لجهاز الموساد، هدد المدعية العامة لـ المحكمة الجنائية الدولية في سلسلة من الاجتماعات السرية حاول خلالها الضغط عليها، للتخلي عن التحقيق في جرائم الحرب.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، في تقرير مطول لها، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماعات السرية التي أجراها يوسي كوهين مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودا، جرت في السنوات التي سبقت قرارها فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى أن هذا التحقيق، الذي بدأ في عام 2021، بلغ ذروته الأسبوع الماضي عندما أعلن خليفة بنسودا، كريم خان، أنه يسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن سلوك الدولة اليهودية في حربها في غزة.

إن القرار الذي اتخذه المدعي العام بتقديم طلب إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، إلى جانب 3 من زعماء حماس، هو نتيجة تخشاها المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية منذ فترة طويلة.