"إكسترا نيوز": عبور 180 شاحنة مساعدات إنسانية عبر معبر كرم أبوسالم اليوم لغزة

قال كرم رجب، مراسل إكسترا نيوز، إن قدوم المساعدات الإنسانية إلى معبر كرم أبوسالم مستمرة حتى اليوم لتصل عدد الشاحنات إلى ١٨٠ شاحنة، وبذلك يرتفع الإجمالي إلى ١٢٠٠ شاحنة مساعدات إلى الأراضي الفلسطينية عبر معبر كرم أبوسالم.

المساعدات الإنسانية لـ"كرم أبوسالم"

وأكد كرم رجب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن فريقا من الأمم المتحدة هو من يتسلم هذه السيارات ثم يقوم بتوزيعها على المراكز المختلفة التابعة للمنظمات الأممية.

انتشار المجاعة في غزة

وأضاف في حديثه، أن هذه المساعدات يعول عليها في إنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل انتشار المجاعة بين المواطنين في قطاع غزة وتحديدا في المناطق الغربية بعد تدمير هذه المناطق من خلال القصف الصهيوني.

وتابع: "مسيرة استهدفت المناطق الشمالية من رفح، ومن ثم إصابة ٥ مواطنين، وإجمالي الهجمات التي تعرضت لها مراكز أونروا نحو ٣٥ استهدافا عسكريا مكثفا".