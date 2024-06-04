الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إكسترا نيوز": عبور 180 شاحنة مساعدات إنسانية عبر معبر كرم أبوسالم اليوم لغزة

جريدة الدستور

قال  كرم رجب، مراسل إكسترا نيوز، إن قدوم المساعدات الإنسانية إلى معبر كرم أبوسالم مستمرة حتى اليوم لتصل عدد الشاحنات إلى ١٨٠ شاحنة، وبذلك يرتفع الإجمالي إلى ١٢٠٠ شاحنة مساعدات إلى الأراضي الفلسطينية عبر معبر كرم أبوسالم.

المساعدات الإنسانية لـ"كرم أبوسالم"

وأكد كرم رجب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن فريقا من الأمم المتحدة هو من يتسلم هذه السيارات ثم يقوم بتوزيعها على المراكز المختلفة التابعة للمنظمات الأممية.

انتشار المجاعة في غزة 

وأضاف في حديثه، أن هذه المساعدات يعول عليها في إنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل انتشار المجاعة بين المواطنين في قطاع غزة وتحديدا في المناطق الغربية بعد تدمير هذه المناطق من خلال القصف الصهيوني.
وتابع: "مسيرة استهدفت المناطق الشمالية من رفح، ومن ثم إصابة ٥ مواطنين، وإجمالي الهجمات التي تعرضت لها مراكز أونروا نحو ٣٥ استهدافا عسكريا مكثفا".

كرم رجب المساعدات الأنسانية لغزة اكسترا نيوز المساعدات الإنسانية كرم أبو سالم

مواد متعلقة

حسن شاهين لـ"الشاهد": تصوير 10 آلاف نسخة من أموال المصريين الخاصة فى اليوم الأول من "تمرد"

حسن شاهين لـ"الشاهد": واجهنا اتهامات كثيرة من الإخوان بعد إطلاق "تمرد"

حسن شاهين لـ"الشاهد": تلقيت تهديدًا مباشرًا من مكتب خيرت الشاطر بالقتل بعد إطلاق "تمرد"

حسن شاهين لـ"الشاهد": تمرد حالة شعبية عامة لم يتم التخطيط المسبق لها

محمود بسيونى: تكليف الرئيس السيسى للدكتور مصطفى مدبولى اختيار صائب

موعد حلف "حكومة مدبولي" الجديدة لليمين الدستورية

ماذا بعد استقالة الحكومة اليوم؟.. أستاذ قانون دستوري يوضح

أحمد موسى: متوقع حدوث حركة فى ملف المحافظين بالتزامن مع التعديلات الوزارية

الأكثر قراءة

بعد اتصالات الشناوى.. نكشف تفاصيل تحركات لاعبى الأهلى لحل أزمة أفشة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

الأهلى يُغرّم أفشة مليون جنيه.. وكولر يرفض العفو عن اللاعب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242