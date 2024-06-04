الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جوجل تستثمر 15 مليون دولار لجذب المزيد من الطلاب إلى مهنة الأمن السيبراني

جوجل
جوجل

أعلنت شركة جوجل اليوم الثلاثاء عن تقديم 15 مليون دولار لإنشاء مراكز جديدة للأمن السيبراني في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، على ما أفاد موقع "أكسيوس".

 

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن برامج المراكز الخمسة عشر الجديدة تم تصميمها لجذب المزيد من الطلاب إلى مهنة الأمن السيبراني، مع مساعدة الشركات الصغيرة التي تعاني من ضائقة الموارد في الحصول على المساعدة الأمنية التي تحتاجها.

 

وتعمل مراكز الأمن السيبراني بشكل مشابه لمراكز كلية الحقوق؛ حيث يقضي الطلاب فصلًا دراسيًا في التشاور مع شركة محلية صغيرة للمساعدة في تحسين دفاعاتهم السيبرانية وتقديم خدمات الأمن السيبراني الأخرى.

 

 

 

وتقدم جوجل مليون دولار للمساعدة في دعم البرامج الجديدة في جامعة ولاية داكوتا، وجامعة تكساس في إل باسو، وكلية سبيلمان والعديد من الجامعات الأخرى.

 

وقدمت الجامعات الطلبات كجزء من مبادرةجوجل الجديدة، وأجرت المنظمات الشريكة ندوات عبر الإنترنت ووسائل تواصل أخرى لجذب مجموعة متنوعة من المتقدمين.

 

تمويل جوجل الجديد له تأثيرات مذهلة في مجال الأمن السيبراني

وخططت جوجل في الأصل لاستثمار ما مجموعه 20 مليون دولار فقط ودعم 10 مراكز جديدة، لكن مجموعة التطبيقات ألهمت الشركة لاستثمار 5 ملايين دولار إضافية، ليصل المجموع إلى 25 مليون دولار بحلول عام 2025.

 

توفرجوجل أيضًا مفاتيح أمان Titan مجانية ومنحًا دراسية لبرنامج شهادة الأمن السيبراني للشركة وإرشادًا للعيادات الجديدة.

 

وقالت هيذر أدكينز، نائبة رئيس جوجل للهندسة الأمنية، لموقع "أكسيوس":إن التمويل الجديد "له الكثير من التأثيرات المذهلة". "سيعود صاحب العمل إلى منزله ويفكر في الأمن الشخصي في منزله ويعلم طفله، وهذا يخلق هذه الدورة الافتراضية الرائعة لبناء الجميع."

 

وتعد الهجمات الإلكترونية أحد أكبر مخاوف أصحاب الأعمال الصغيرة - ويرجع ذلك جزئيًا إلى افتقارهم إلى الوقت والمال وعدد الموظفين للاستثمار بشكل صحيح في الأمن السيبراني.

 

وتكافح الصناعة أيضًا لتوظيف عدد كافٍ من العاملين السيبرانيين والاحتفاظ بهم لتلبية الطلب.

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