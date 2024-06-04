حزب ساش اليمينى المتطرف: سندعم اتفاقًا لتحرير المحتجزين فى غزة

أكد حزب شاس اليميني المتطرف بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيدعم اتفاقا لتحرير المحتجزين في غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، قال عادل شديد، خبير الشئون الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم يكن يتوقع اعتماد الصفقة من قبل الرئيس بايدن، والتي يمكن أن تشكل أساسا لعملية وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن "نتنياهو" يحاول الادعاء بأن الورقة ناقصة، ولم تُقدم من قبل الرئيس الأمريكي كما هي.

وتابع: "أعتقد أنه في ظل الإشكاليات المعقدة بالداخل الإسرائيلي سيحاول نتنياهو إقناع حكومته بقبول المرحلة الأولى للصفقة، ثم يقوم بالانسحاب والعودة للقتال، بحيث يكون استطاع إعادة عشرات المحتجزين، ما يؤدي لتهدئة أهالي الأسرى".