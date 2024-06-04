الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تموين إسكندرية يستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بلحوم مخفضة

من الحدث
من الحدث

صرح المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والمتحدث الرسمى باسم المديرية بالإسكندرية، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس أحمد ابراهيم  وكيل الوزارة قد استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث وجه وكيل الوزارة جميع الأجهزة الرقابية التموينية للمديرية بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية والمخابز البلدية والأسواق.

وقد اعتمدت خطة استقبال عيد الأضحى المبارك على عدة محاور تموينية رئيسية توفير اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة بجميع منافذ التموين بالمحافظة حيث تعرض  المجمعات الاستهلاكية لحوم شمبرى سعر الكجم ٢٨٥ جنيها لحوم جيبوتى سعر الكجم ٣٣٥ جنيها لحوم ضأن مجمد أرجواى سعر الكجم ٣٣٥ جنيها لحوم ضأن مبرد سعر الكجم ٣٦٠ جنيها لحوم هندى مجمد سعر الكجم ٢٢٠ جنيها.

كما توافر الدواجن المحلية والبرازيلى المجمدة بأسعار حسب الوزن دواجن محلية مجمدة وزن واحد كجم بسعر ١٠٠ جنيها دواجن برازيلى مجمدة وزن واحد كجم بسعر ١٣٥ جنيها صدور دواجن وزن ٤٥٠ جم ١١٠ جنيها وراك دواجن وزن ٩٠٠ جم ١١٠ جنيها وبط العابد سعر الكجم ١٢٠ جنيها.

كذلك توافر جميع السلع الغذائية مثل الأرز والمكرونة والسكر والزيوت والسمن والصلصة والدقيق والشاى والصابون والمنظفات وغيرها بكميات وغيرة واسعار تنافسية وزيت عبوة واحد لتر ٨٠ جنيها زيت عبوة ٨٠٠ مللى ٦٥ جنيها زيت عبوة ٧٠٠ مللى ٦٠ جنيها أرز عبوة واحد كجم ٣٢ جنيها.

المخابز البلدية

حيث تم توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدى خلال هذه الفترة والتأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد وتحديد نسبة المخابز التى ستحصل على تصريح بإجازات خلال فترة العيد بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين بدون ازدحام أو تكدس البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتى.

كما شدد وكيل الوزارة، على التأكد من توافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتى لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز تم تكليف إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور على محطات وقود السيارات ومستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود وسلعة البوتاجاز بالاسعار المقررة والمعلن عنها.

كما تم عمل حملات تموينية يومية صباحية ومسائية على الأسواق العامة والسلاسل التجارية ورصد اى نقص في اى سلعة غذائية وغير غذائية والتأكد من توافر السلع من الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها بحيث يكون معلن عن اسعارها بوضوح للمواطنين وكذلك حيازة أصحاب الأنشطة الغذائية شهادات صحية حفاظا على صحة المواطنين والتأكد من صلاحية السلع ومصدرها حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية، تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية برئاسة السيد وكيل الوزارة واشراف وكيل المديرية لمتابعة أعمال الإدارات وفرق عمل الرقابة وكذلك غرف عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة اى شكاوى ترد من المواطنين والعمل على حلها فوريا.

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تموين إسكندرية عيد الأضحى المتحدث الرسمي اللحوم الطازجة دواجن الإدارات التموينية

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