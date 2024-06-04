غرفة عمليات القرعة بالمدينة المنورة.. منظومة عمل شاملة لخدمة الحجاج

تلقي غرفة عمليات بعثة حج القرعة بالمدينة المنورة كافة البلاغات والتعامل الفوري معها.. التنسيق مع بعثات الحج النوعية الثلاثة سواء القرعة أو التضامن أو السياحة لتوفير كل السبل أمام راحة الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة.. محاور رئيسية ترتكز عليها منظومة العمل داخل غرفة عمليات بعثة حج القرعة بالمدينة المنورة والكائنة في الطابق الأرضي داخل أحد فنادق حجاج القرعة المواجهة للمسجد النبوي الشريف وتضم عددا من الضباط والأفراد الذين يعملون على مدار ال24 ساعة لخدمة ضيوف الرحمن.

وبمجرد الدخول إلى الغرفة، أصوات رنين الهواتف لا تتوقف، الضباط والأفراد مشغولون ما بين الأوراق الموجودة على مكاتبهم، وسماعات الهواتف المحمولة لمتابعة أوضاع الحجيج لحظة بلحظة لضمان توفير كافة السبل التي توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج.

ضباط البعثة يستقبلون الحافلات ويقومون بمسح الكود الموجود



وحرص موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة أحمد عبدالله على القيام بجولة ميدانية داخل غرفة عمليات بعثة حج القرعة بالمدينة المنورة والتي تضم العديد من الضباط والأفراد الذين يعملون على مدار الساعة، لخدمة حجاج البعثة، ورصد أي مشكلات قد تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري.

وقال الموفد: إن الغرفة منوطة بكل ما يتعلق بحاج القرعة منذ وصوله إلى مطار القاهرة للسفر إلى المدينة المنورة مرورا بوصوله إلى الأراضي المقدسة وإنهاء إجراءاته في المطار والتأكد من استقلاله للحافلات المخصصة من السلطات السعودية لنقله إلى مقر إقامته..

مشيرا إلى أنه بمجرد وصول الحجاج إلى فنادقهم المواجهة للمسجد النبوي الشريف، يصعد ضباط البعثة إلى الحافلات ويقومون بمسح الكود الموجود على هوية كل حاج من خلال الماسح الضوئي لإبلاغه برقم غرفته وتسليمه مفتاحها ثم توصيل حقائبه إليها.

وأضاف: أن الغرفة تقوم كذلك بالتنسيق مع السلطات السعودية لتنظيم زيارات حجاج بعثة القرعة إلى الروضة الشريفة ؛ حيث يقوم مسئولوها يوميا باصطحاب نحو 900 حاج وحاجة لزيارة الروضة فيما يقوم أطباء وطبيبات قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المرافقين للبعثة بالمرور يوميا على المستشفيات بالمدينة المنورة، لمتابعة حالة الحجاج الذين يتلقون العلاج بتلك المستشفيات حتى خروجهم بسلامة الله.

وتابع الموفد: أن غرفة العمليات تقوم كذلك بتنظيم عملية تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة وتسكينهم بفنادقهم بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف مرورا بتصعيدهم إلى مشعري عرفات ومنى، وانتهاء بإعادتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن، فضلا عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة، ومنها الرعاية الطبية، وصرف الوجبات الجافة والساخنة لهم، بواقع 3 وجبات جافة: الأولى بالمدينة المنورة، والثانية عند وصوله إلى مكة المكرمة، والثالثة قبل التصعيد الى مشعر عرفات مباشرة، وكذلك الوجبات الساخنة خلال يوم عرفه وأيام التشريق الثلاثة فضلا عن استقبال شكاوى ضيوف الرحمن والتعامل الفورى معها.

وأفاد بأن غرفة العمليات تحتوي على قسم للأدلة الجنائية للتعرف على بصمات أي حاج مجهول الهوية من خلال الربط بين القسم وإدارة الأدلة الجنائية بالقاهرة على أن تظهر النتيجة خلال 15 دقيقة فقط، وقسم المستشفيات والوفيات والتائهين، والذى يقوم بمتابعة الحالة الصحية للحجاج بالتنسيق مع البعثة الطبية، وكذلك البحث عن الحجاج التائهين، وإعادتهم إلى مقار إقامتهم.

وأشار إلى أن غرفة العمليات تضم أيضا قسما للحقائب المفقودة، والذى يقوم بإعادة الحقائب المفقودة لأصحابها في حالة استبدالها ما بين فندق وآخر فضلا عن قسم الحاسب الآلي الخاص بتسجيل بيانات جميع حجاج بعثة الحج الرسمية اليكترونيا، سواء من بعثة القرعة، أو التضامن أو السياحة.

وفي السياق ذاته..يتواصل الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية لاستكمال نقل جميع حجاج بعثة القرعة إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة خلال الأيام المقبلة بالإضافة إلى استمرار تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

