الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة متغيبي مدرسة "حاجر جبل هو" الابتدائية إلى التحقيق

الدكتور محمد السيد
الدكتور محمد السيد

استأنف الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جولاته الميدانية المفاجئة، حيث فاجأ مبكرًا مدرسة حاجر جبل هو الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة  نجع حمادي التعليميةلمتابعة انضباط العاملين والتزامهم بحسب القواعد المنظمة للعمل.

وأحال وكيل وزارة التعليم، المتغيبين من هيئة التدريس بالمدرسة إلى التحقيق  ، وكلف مدحت منير الموجه الأول المالي والإداري بالمديرية بمتابعة دفاتر الحضور والانصراف والزيارات والمتابعة والأمن.

وفي سياق آخر، وفي إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم  و اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بتفعيل خطط التنمية المهنية للمعلمين  نظمت إدارة التدريب بالتنسيق مع توجيه عام رياض الاطفال فعاليات  البرنامج التدريبي استراتيجيات التدريس التفاعلية لمعلمات رياض الاطفال لاكسابهن مهارات التعامل مع الفروق الفردية ومواكبة المناهج الحديثة.

قنا محافظ قنا تعليم قنا ,موازنة التعليم مدرسة

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