الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مؤتمر Caisec 24 يناقش دور الشركات الناشئة في دعم مجال الأمن السيبراني

مؤتمر Caisec 24
مؤتمر Caisec 24

ناقشت جلسة بعنوان "الوصول إلى النجوم: دعم مشهد بدء تشغيل الأمن السيبراني" خلال اليوم الثاني من مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec”24 والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإدارتها كريمة الحكيم المدير الإقليمي لشركة Plug and Play Egypt.

القطاع المصرفي

وتحدثت خلال الجلسة عبير خضر رئيس مجموعة الأمن السيبراني بالبنك الأهلي المصري، قائلة إن القطاع المصرفي هو أهم القطاعات التي تحتاج إلى عوامل الأمن السيبراني بما يتوافق مع معايير البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، مؤكدة الأمن السيبراني هو منظومة متكاملة.


وتابعت: “علينا في هذا الصدد تشجيع الشركات الناشئة المحلية والاعتماد عليها في مجال الأمن السيبراني في ظل الاهتمام العالمي بهذه النوعية من الشركات التي يتنافس على استقطابها كل الدول وبالتالي لا بد من إتاحة الفرصة لهم داخل السوق المحلية”.

وأضافت: “لا بد من تحديد الهدف من عمليات الدعم والمساندة لقطاع الشركات الناشئة في مجالات الأمن السيبراني وخاصة في القطاع المصرفي”، مشيرة إلى أن مبادرات الهاكثون تعتبر خطوة مهمة جدا في اكتشاف الأفكار وبداية دعمها.

توطين التصنيع المحلي 

وأشار أدهم فهمي مدير أول للبحث والتطوير في مجال الأمن السيبراني بشركة Cyshield إلى ضرورة وجود منتجات محلية الصنع في مجال الأمن السيبراني، وبالتالي كان علينا توفير هذا المنتج المحلي ذات الكفاءة العالية وقمنا بعمل مبادرة لتوفير هذا المنتج من خلال شركة أو أكثر من الشركات الناشئة من خلال ما لدينا من معرفة وخبرات استشارية في شركة Cyshield، وبالفعل بدأت شركات عديدة في تنفيذ بعض المنتجات المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني.

وأكد  ضرورة وضع خطة أو خارطة طريق لخدمات الأمن السيبراني التي توفرها الشركات الناشئة في إطار التخطيط لمراحل المنتجات الأمنية المبتكرة في ما يتعلق بالتسويق وتوفير التمويل وغيرها من الأمور الإدارية.

 

حل مشاكل الأمن السيبراني


وأشارت بسمة أحميدوش مستشارة الأمن السيبراني بالمملكة العربية السعودية، إلى مبادرة هاكثون السنوي التي تشهد شراكات عالمية مع الشركات الناشئة والتي عادة تخرج بالتحديات والأفكار لحل مشاكل الأمن السيبراني باستخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة هذه الشركات على إيجاد تلك الحلول.

وبعد ذلك يتم عرض الأفكار والحلول على مجموعة من كبار المستثمرين لتنفيذ هذه الأفكار على أرض الواقع في إطار دعم الشركات الناشئة، مشيرة إلى وجود مبادرات عديدة في هذا الصدد على مستوى المنطقة العربية.


وأكدت أن بناء مجتمع حيوي واقتصادي مزدهر يعتمد بالأساس على حماية الأمن السيبراني وبناء هذه البيئة.

ومن جانبها، قالت ولاء صلاح مستشار أول للأمن السيبراني والابتكاربشركة WE  إن كل القطاعات الحيوية تعتمد بشكل كبير على الشركات الناشئة في توفير الحلول الرقمية المناسبة لها.

وأشارت أن مجال الأمن السيبراني يحتاج إلى الابتكار المستمر والأفكار المتجددة مشيرة إلى أن أكثر الأفكار التي تخرج على مستوى الدول العربية تأتي من مصر وأن أكثر المستثمرين الداعمين لهذه الأفكار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.


وقالت إن الأفكار هي أهم شي يميز الشركات الناشئة وبالتالي لا بد من توفير المساندة لهذه الأفكار وتوفير البيئة المناسبة والدعم المالي والفني لتنفيذ هذه الأفكار.

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