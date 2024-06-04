الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد عيد الأضحى 2024 العد التنازلي

عيد الاضحى
عيد الاضحى

بدأ العد التنازلي موعد عيد الاضحى 2024 مع تبقي أيام قليلة عليه خاصة وأن اليوم هو 27 من ذو القعدة وظهور الكثير من الآراء عن موعد عيد الأضحى هذا العام 2024.

 

ننشر في التقرير التالي موعد الايام المتبقية على موعد عيد الاضحى 2024 وموعد عيد الأضحى 2024 ومجموعة متنوعة من رسائل تهنئة عيد الاضحى 2024.

 

موعد عيد الاضحى 2024 العد التنازلي

 

وفق الحسابات الفلكية من المتوقع أن يكون موعد عيد الاضحى 2024 هو الاحد 16 يونيو 2024 ويبدأ العد التنازلي لهذا الموعد الذي تبقى عليه 12 يوم فقط. 

ومن المقرر أن تعلن دار الافتاء المصرية موعد بداية شهر ذي الحجة وموعد عيد الاضحى 2024 يوم الخميس المقبل 6 يونيو 2024 والموافق هجريًا 29 ذي القعدة 1445  عقب أداء صلاة المغرب.

وتبدأ اجازة عيد الأضحى في حالة ثبوت هذا الموعد فلكيًا من السبت 15 يونيو وهو وقفة عرفة وحتى الاربعاء 19 يونيو 2024 اليوم الرابع عيد الاضحى 2024. 

ومع تحديد موعد عيد الاضحى 2024 يعلن رئيس مجلس الوزراء الاجازة الرسمية لعيد الاضحى هذا العام والتي تكون مدفوعة الاجر للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الاعمال.

 ثم يعلن وزير العمل كذلك اجازة عيد الاضحى 2024 بعد إعلان موعد عيد الاضحى 2024 بشكل رسمي. 

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رسائل تهنئة عيد الأضحى 2024 

 

أتقدم بمناسبة عيد الأضحى بتهنئة من القلب فكل عام والفرحة تُحيطُ بقلوبكم، وتدوم في حياتكم، عيد أضحى زاهي البياض لأرواحكم النقية، دمتم بخير وصحة وعافية.

أطيب التهاني والتبريكات والأماني لكم وللأمة الإسلامية، آملًا أن يحل على الجميع بالسعادة والرخاء والمسرات، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير.

مع إحرام المحرمين وتلبية الملبين ودعوات من هم بعرفة واقفين وهدي المضحين ومغفرة رب رحيم أهنئكم بعيد الحج العظيم تقبل الله منا ومنكم وكل عام وانتم بخير.

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أتقدم بخالص الأمنيات المحملة بالورد وأصدق الدعوات بالصحة والسعادة لكم ولعائلتكم، أسأل الله أن يجعله عيدًا تسمو فيه روح المحبة والخير، عيد مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.

يسعدني أن أتقدم إليكم جميعًا بأسمى آيات التهنئة والتبريكات وأطيب الأمنيات بدوام الصحة وموفور السعادة، سائلًا المولى عز وجل ان يعيد لنا رشدنا وان يوحد كلمتنا ويجمع صفوفنا، اعاده الله عليكم وعلى وطننا الغالي بالخير واليمن والبركات.

كل عام وقلوبكم تُزهر بالفرح وتُشع بالنور، عيد أضحى مُبارك مُكملًا بالسرور والبهجة والمحبة، عساكم من عواده كل عام.

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