الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 7 سنوات لمندوب مبيعات قتل شخصًا خلال مشاجرة فى قليوب

السجن
السجن

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد لحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن المشدد 7 سنوات، لمندوب مبيعات لاتهامه بقتل شخص بسلاح أبيض "سكين"، إثر مشادة كلامية بينهما، بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18111 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3530 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "ربيع م ع"، 43 سنة، مندوب مبيعات - مقيم أرض الحافي، منطي مركز قليوب، لأنه في يوم 22 / 10 / 2022، بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية، قتل المجني عليه "فرحات عثمان محمد" - بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر المتهم سلاحًا أبيض - سكين - وسدد للمجني عليه طعنة قسية استقرت بصدره قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

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قرار من "جنايات شبرا الخيمة"بشأن قضية الـ"12 طلقة" بالعبور

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حفظ جثتها في الثلاجة.. قرار من النيابة بحق قاتل جارته في السلام

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاحا أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

المشدد 7 سنوات قليوب مشاجرة قتل شخص محكمة جنايات شبرا الخيمة

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