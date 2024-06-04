كيفن دى بروين يكشف موقفه من الانضمام إلى دورى روشن السعودى

كشف البلجيكي كيفن دى بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، موقفه من الانتقال إلى أحد أندية دورى روشن السعودى للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم دى بروين بالانضمام إلى الدورى السعودى في أكثر من مناسبة، وفقًا لبعض التقارير الصحفية التي كشفت رفضه للعروض السعودية.

وقال دى بروين في تصريحات لـ"HLN.BE": "الانضمام للدوري السعودي؟ في سني تكون منفتحًا على كل الحلول".

وينتهي عقد دي بروين مع مانشستر سيتي بحلول 30 يونيو من العام المقبل.

وأضاف: "عندما تذكر الدوري السعودي فأنت تتحدث عن مبالغ هائلة من الأموال في المرحلة الأخيرة من مسيرتي، علي التفكير في الأمر".

ولعب دي بروين 26 مباراة بقميص مانشستر سيتي خلال الموسم المنقضي، وسجل 6 أهداف وصنع 18 لزملائه.

وأكمل: "بالنسبة لزوجتي، المغامرة الغريبة أمر جيد، علي التفكير بشأن مستقبلي".

مسيرة البلجيكي كيفن دى بروين

وبدأ كيفن دي بروين مسيرته ضمن صفوف نادي جينت للشباب وانتقل لنادي جينك في صيف 2005، وتدرج بالمراحل العمرية بالنادي قبل الانتقال للفريق الأول بالنادي في صيف 2008، ولعب للنادي 4 مواسم قبل الانضمام لفريق تشيلسي الانجليزي في شتاء 2012 وأعير لنادي جينك في نفس الفترة وعاد لتشيلسي في صيف 2012 ثم أعير لنادي فيردر بريمن الألماني لمدة موسم ثم رحل عن تشيلسي في يناير 2014 وانضم لفولفسبورج في يناير 2014 ولعب عام ونصف مع النادي قبل الانضمام لمانشستر سيتي في صيف 2015.

ولعب دي بروين 382 مباراة بقميص مانشستر سيتي وسجل 102 هدفًا وصنع 170 لزملائه في الفريق.

وحقق كيفن دي بروين لقب الدوري الانجليزي بقميص مانشستر سيتي 6 مرات، بالإضافة إلى 5 ألقاب لكأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة ولقبين لكأس الاتحاد الانجليزي، ولقبين للدرع الخيرية ولقب لدوري أبطال أوروبا وآخر لكأس العالم للأندية.

كما حقق جائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي مرتين بموسمي 2019-2020، و2021-2022.