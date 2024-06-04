محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام لبنان تعزيز سبل التعاون بين الجانبين

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بمكتبه، اليوم، علي قرانوح قنصل عام دولة لبنان بالإسكندرية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

عمق العلاقات الثنائية

في البداية، رحب محافظ الإسكندرية بالقنصل العام لدولة لبنان، مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان، وخاصة مع مدينة الإسكندرية أقدم سكندريات العالم، مشيرًا إلى حرصه على زيادة التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة.

وأوضح "الشريف"، أن الإسكندرية تحظى بكامل الرعاية من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويظهر ذلك في المشروعات القومية التي تمت على أرض الإسكندرية، هذا بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات لمواجهة التغيرات المناخية للحفاظ على هذه المدينة التراثية كمشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية.

من جهته؛ قدم القنصل العام الشكر لمحافظ الإسكندرية، مؤكدًا على سعي دولته الدائم لدعم العلاقات بين الجانبين، مشيدًا بما تمتلكه مدينة الإسكندرية من مقومات جاذبة من حيث المباني والآثار، لافتًا إلى البصمات اللبنانية بمصر وخاصة الإسكندرية في المجالات الثقافية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والفنية والأدبية.

وفي ختام اللقاء؛ أكد الطرفان على دعمهما لكافة سبل التعاون بين الجانبين وتذليل أي معوقات بين الجانبين.

وكان قد أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية زيارة رسمية إلى مقاطعة شاندونج، تلبية لدعوة من حكومة مقاطعة شاندونغ بدولة الصين، لبحث سبل تعزيز التعاون وعقد عدة اتفاقيات تعاون بين مدينة الإسكندرية ومدن مقاطعة شاندونج الصينية على كافة الأصعدة.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن الزيارة تضمنت عقد مباحثات ولقاءات مع كبار قيادات مقاطعة شاندونغ الصينية، ومنهم دنغ يونفنج نائب محافظ مقاطعة شاندونج وتساي شيانجين مدير مكتب الشئون الخارجية للحكومة الشعبية لمقاطعة شاندونغ ورئيس جمعية الشعب للصداقة بين مقاطعة شاندونغ والشعوب الأجنبية، وليو سيجي نائب الأمين العام لحكومة مقاطعة شاندونج.

حيث تمت مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات.

محافظ الإسكندرية وقنصل لبنان