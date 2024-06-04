الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنظيم معرض لتوزيع أثاث وأجهزة كهربائية مجانًا في الغربية

جانب من المعرض بالغربية
جانب من المعرض بالغربية

تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، نجحت جمعية الأورمان التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، في تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية مجانًا على 300 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى سملا وكوم على والإبياري وبلتاج وإبشواى مركز قطور بمركز أجا في الغربية.  

وصرح أحمد حمدي عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، بأن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع مكتب الأورمان لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض توزيع الاثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية من الأورمان تتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وأنه حتى الآن تم تنظيم المئات من معارض الملابس في مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأوضح أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى عزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة.

يذكر أن توزيع الأورمان للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية يأتي استكمال لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.

جانب من المعرض بالغربية
جانب من المعرض بالغربية
جانب من المعرض بالغربية
جانب من المعرض بالغربية
مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية الأسر الأولى بالرعاية وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية الأورمان مدير عام جمعية الأورمان

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