تأجيل محاكمة متهم فى خلية المرج

أجلت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، محاكمة متهم سبق الحكم عليه مع آخرين في القضية المعروفة بـ"خلية المرج الإرهابية والمقيدة برقم 526 لسنة 2021 جنايات المرج"، لجلسه 24 يونيو.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، وتكوين إحدى خلايا اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان، وحيازة مواد مفرقعة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.