الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة متهم فى خلية المرج

محكمة
محكمة

أجلت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، محاكمة متهم سبق الحكم عليه مع آخرين في القضية المعروفة بـ"خلية المرج الإرهابية والمقيدة برقم 526 لسنة 2021 جنايات المرج"، لجلسه 24 يونيو.

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إحالة مسجلة خطر تسرق المواطنين في الجمالية إلى الجنايات

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محكمة الجنايات تتسلم تقرير "الصحة النفسية" بشأن قاتل "الطفلة جانيت" غدًا

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، وتكوين إحدى خلايا اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان، وحيازة مواد مفرقعة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

خلية المرج محكمة الجنايات مجمع محاكم بدر جماعة الإخوان تعطيل احكام الدستور

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