بطريرك الكنيسة الكلدانية: السلام عطية من الله للناس

وجه البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، بطريرك بابل على الكلدان،رسالة إلى رؤساء دول العالم من أجل إيقاف الحروب والنزاعات وإحلال السلام ليعيش الإنسان بكرامة.

قال البطريرك ساكو: عالمنا فقد توازنه الجيوسياسي والجيوستراتيجي، لذا يعيش ازمات متراكمة، وحملة من التضليل الفكري والديني، وتراجعًا للحوار والتفاهم وانعدام الثقة، مما خلَّفَ ظروفًا مثقلة بالاحداث المؤلمة. منها، حرق الكرامات وسدّ سبل العيش بسلام وأمان.

وتابع في رسالته:"الوضع يزداد خطورة بسبب الوضع المتوتر في العالم ومن ضمنه بلدان الشرق الاوسط. اذكر على سبيل المثال الاراضي المقدسة، حيث الحرب اقتربت من شهرها الثامن، والسكان يعيشون في الرعب والهلع والقلق، بسب استخدام القُوة الخشنة( السلاح للقتل)، والقوة الناعمة( التهديد والابتزاز من اجل المال والاستحواذ على الاملاك). تخيلوا ان ثمة حتى اليوم أكثر من 36 الف قتيل، وأكثر من 82 الف جريح ودمار 50 الف وحدة سكنية، فيما يواجه الملايين خطر المجاعة والمرض.. هكذا الحال في السودان واوكرانيا ودول أخرى.

وتسائل بطريرك الكلدان قائلًا:"لماذا يُخرّب البشر ما خلقه الله ” وراه انه جميل وحسن”،لماذا لا يعيش الناس في حالة من السلام والجمال بفرح. لماذا يستغلون الدين لاهداف شيطانيّة، بينما الدين انساني يدافع عن كرامة الانسان، ويرفض احتقاره وتدمير مسكنه وتهجيره وقتله.

وأضاف:"نحن أمام مسألة حياة أو موت. الناس يعيشون في اليأس، ويبحثون عن مخرج دائم للصراعات، فالحروب فاشلة وخاسرة، ويدفع ثمنها المدنيون الابرياء، كما قال البابا فرنسيس. على الجميع التصرف بمسؤولية، وعدم خلق مشاكل وصراعات."

وأكد أن السلام عطيّة من الله للناس، ليعيش الناس بسلام كاخوة واخوات، في قلب المجتمع الذي يعيشون فيه، ويساعدوا بعضهم البعض على النموّ بروح انسانية، ويجعلوا قلوبهم تسكنها المحبة والرحمة،مشيرا إلى أن الناس لا يريدون الحرب، بل يحلمون بوطن آمن ومستقر، حاضن للحريات والعدالة، والتنوع والتعددية. ويأملون بقيام دولة تخدم الوطن والمواطنين، وتوفر لهم الخدمات والعيش الكريم. هذا حق مقدس.

واختتم “ساكو” رسالته قائلا:"يا زعماء العالم، ايها السياسيون، اطلبوا السلام من اجل المنطقة والعالم حتى تكف الحروب والصراعات المدمرة، فينعم البشر بالخير."

