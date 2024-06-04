الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بطريرك الكنيسة الكلدانية: السلام عطية من الله للناس

كنيسة
كنيسة

وجه  البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، بطريرك بابل على الكلدان،رسالة إلى رؤساء دول العالم من أجل إيقاف الحروب والنزاعات وإحلال السلام ليعيش الإنسان بكرامة. 

قال البطريرك ساكو: عالمنا فقد توازنه الجيوسياسي والجيوستراتيجي، لذا يعيش ازمات متراكمة، وحملة من التضليل الفكري والديني، وتراجعًا للحوار والتفاهم وانعدام الثقة، مما خلَّفَ ظروفًا مثقلة بالاحداث المؤلمة. منها، حرق الكرامات وسدّ سبل العيش بسلام وأمان.

وتابع في رسالته:"الوضع يزداد خطورة بسبب الوضع المتوتر في العالم ومن ضمنه بلدان الشرق الاوسط. اذكر على سبيل المثال الاراضي المقدسة، حيث الحرب اقتربت من شهرها الثامن، والسكان يعيشون في الرعب والهلع والقلق، بسب استخدام القُوة الخشنة( السلاح للقتل)، والقوة الناعمة( التهديد والابتزاز من اجل المال والاستحواذ على الاملاك). تخيلوا ان ثمة حتى اليوم أكثر من 36 الف قتيل، وأكثر من 82 الف جريح ودمار 50 الف وحدة سكنية، فيما يواجه الملايين خطر المجاعة والمرض.. هكذا الحال في السودان واوكرانيا ودول أخرى.

وتسائل بطريرك الكلدان قائلًا:"لماذا يُخرّب البشر ما خلقه الله ” وراه انه جميل وحسن”،لماذا لا يعيش الناس في حالة من السلام والجمال بفرح. لماذا يستغلون الدين لاهداف شيطانيّة، بينما الدين انساني يدافع عن كرامة الانسان، ويرفض احتقاره وتدمير مسكنه وتهجيره وقتله.

وأضاف:"نحن أمام مسألة حياة أو موت. الناس يعيشون في اليأس، ويبحثون عن مخرج دائم للصراعات، فالحروب فاشلة وخاسرة، ويدفع ثمنها المدنيون الابرياء، كما قال البابا فرنسيس. على الجميع التصرف بمسؤولية، وعدم خلق مشاكل وصراعات."

وأكد أن السلام عطيّة من الله للناس، ليعيش الناس بسلام كاخوة واخوات، في قلب المجتمع الذي يعيشون فيه، ويساعدوا بعضهم البعض على النموّ بروح انسانية، ويجعلوا قلوبهم تسكنها المحبة والرحمة،مشيرا إلى أن الناس لا يريدون الحرب، بل يحلمون بوطن آمن ومستقر، حاضن للحريات والعدالة، والتنوع والتعددية. ويأملون بقيام دولة تخدم الوطن والمواطنين، وتوفر لهم الخدمات والعيش الكريم. هذا حق مقدس.

واختتم “ساكو” رسالته قائلا:"يا زعماء العالم، ايها السياسيون، اطلبوا السلام من اجل المنطقة والعالم حتى تكف الحروب والصراعات المدمرة، فينعم البشر بالخير."
 

البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو بطريرك بابل على الكلدان رؤساء إيقاف الحروب السلام ازمات

مواد متعلقة

البابا تواضروس الثانى يستقبل السفير التركى بالقاهرة فى المقر البابوى

تفاصيل احتفالات إيبارشيات الزقازيق ومنيا القمح بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر

البابا تواضروس الثانى يستقبل سفيرة اليونسكو

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يترأس قداسًا في كنيسة السويس الأسقفية

انطلاق ‏احتفالية مرور 3 أعوام على إنشاء مركز "كيمي" ‏بأبوقرقاص

كنيسة سلطانة الملائكة بالطويرات تستقبل رفات القديس فرنسيس الآسيزى

"المعهد المسكونى" يطلق الدورة التاسعة المكثفة للتنشئة المسكونية

بابا الفاتيكان يصلى لإنهاء الحرب فى السودان وفلسطين

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

بعد اتصالات الشناوى.. نكشف تفاصيل تحركات لاعبى الأهلى لحل أزمة أفشة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

دقيق بسعر مدعم.. خطوة جديدة من التموين للتخفيف عن كاهل المواطنين

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242