الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انهيار 4 شرفات لعقارات بالإسكندرية دون إصابات

ارشيفيه
ارشيفيه

شهد حي المنتزه أول وحي وسط في محافظة الإسكندرية، انهيار 4 شرفات عقارات، دون خسائر أو إصابات بشرية، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الانهيارات من الأحياء المختصة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بانهيار 3 شرفات بعقار في شارع الملك حفني، جري إخطار حي المنتزه أول، وتوجهت قيادات الحي بصحبة الأجهزة الأمنية والمرافق.

وتبين سقوط ثلاث شرفات على سيارة ووجود أجزاء معلقة بـ262 شارع الملك حفني ناصية خليل حماده سيدي بشر بحري، دون إصابات وجرى وضع حواجز حول العقار لحماية المارة والأرواح، تم تحرير محضر بقسم شرطة المنتزه أول، ذلك لحين عرض حالة العقار على لجنة المنشات الآيلة للسقوط.

سقوط أجزاء من شرفة حي وسط

وفي نفس السياق تلقت غرفة عمليات الحي إخطارًا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بورود بلاغ يسقوط أجزاء من شرفة بشارع عباس الحلواني كامب شيزار.

وتبين سقوط أجزاء من شرفة  بدون إصابات او خسائر، بشارع عباس الحلواني من طريق الجيش كامب شيزار نطاق، تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت لجنة المنشأت الآيلة للسقوط، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تحطم سيارة شرفات عقارات المنتزة ووسط الإسكندرية

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