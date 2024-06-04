وزير قطاع الأعمال: خطة تطوير شركات قطاع الأعمال تشمل تنفيذ التحول الرقمي

قال الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن خطة العمل التى تم اعتمادها ونعمل في إطارها لتطوير وتحديث الشركات التابعة وتوطين الصناعة وإدخال التكنولوجيا الحديثة وفتح المجال أمام الاستثمار الخاص والتعاون والتنسيق للاستفادة من قدراته وخبراته الإدارية والتقنية والتمويلية تشمل تجميع ومراجعة المعلومات والبيانات والاستفادة منها بما يخدم الخريطة الاستثمارية للفرص والمشروعات المتاحة لدى الشركات التابعة.

وأضاف في بيان اليوم أنه سببب رئيسي ضمن مجالات التعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، مشيرا إلى مراجعة الوسائل المستخدمة فى تأمين منتجاتنا فى جميع القطاعات وخاصة فى مجال حيوى مثل صناعة الدواء لحمايتها من الغش والتقليد وهو من صميم عمل مجمع الإصدارات.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن توقيع العديد من الاتفاقات مع جهات مختلفة وكذلك القطاع الخاص وعمل شراكات مع شركات مصرية وأخرى أجنبية بهدف تحسين أداء الشركات التابعة وتعظيم الإيرادات.

وأشار الدكتور عصمت إلى أن الوزارة تعمل على مواكبة التطور العلمي في المجال الصناعي وزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانع الشركات التابعة وتحديث خطوط الإنتاج بالتعاون مع القطاع الخاص، وتطوير مهارات العاملين وتدريبهم على استخدام المعدات الحديثة والتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة.

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام استمرار العمل فى برنامج تخطيط موارد المؤسسات "ERP" في الشركات القابضة والتابعة، والذي يتضمن مختلف المحاور الإنتاجية والمالية والإدارية وغيرها بهدف تحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل.

وثمن الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام على التعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وأن البروتوكول يهدف إلى العمل على تحقيق التكامل بين وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة ومجمع الإصدارات في العديد من المجالات من أهمها توفير مستلزمات الصناعة محليا وخفض الواردات من الخامات التى يستخدمها المجمع وغيرها من مجالات التعاون الأخرى.