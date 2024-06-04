الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط خريجة "تربية رياضية" تمتحن بدلا من ابنة خالتها بـ"التجارة" في بني سويف

رئيس الجامعة
رئيس الجامعة

أحال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، واقعة ضبط خريجة تؤدي الامتحانات بدلا من ابنة خالتها إلى النيابة العامة، بعد أدائها امتحان مادة نظم المعلومات بالفرقة الرابعة بكلية التجارة.

وأمر رئيس الجامعة عميد الكلية بتحرير محضر شرطة بالواقعة وتسليم خريجة كلية التربية الرياضية لقسم الشرطة لإثبات الواقعة.

تعود الواقعة في أثناء مراقبة الامتحان من قبل معيد على امتحان مادة النظم والمعلومات بكلية التجارة، وبعد تسليم ورقة الإجابة والأسئلة الخاصة بمادة نظم المعلومات شعبه اللغة الإنجليزية، وفي أثناء مراجعة إثبات شخصية كل طالب، تبين أن في اللجنة رقم “19 قطاع ج” وجود فتاه تؤدي الامتحان، وعندما تم سؤالها عن إثبات شخصيتها ارتبكت لعدم وجوده معها، وبسؤال زملائها لم يستدلوا عليها وأكدوا عدم معرفتهم بهذه الطالبة.

استدعت المعيد والملاحظة شؤون الطلبة للاستفسار عن اسم الطالبه وتبين أن اسمها “س.أ.م”، تبين أن صورة الطالبة التي تم طباعتها من شؤون الطالبة ليست الفتاة الموجوده داخل اللجنة، وبسؤال ملاحظى اللجنة عند الفتاة أكدت أنها ليست الطالبة وأنها نجله خالتها وأنها خريجة كلية التربية الرياضية منذ 5 سنوات، وأن الطالبة الأصلية متواجدة في القاهرة لإجراء عملية ولادة.

قام الملاحظون باستدعاء أمن كلية التجارة، حيث تبين أن داخل متعلقات الخريجة التي انتحلت صفة طالبة وادت مادة نظم المعلومات بدلا منها تدعى "س.ه.أ.ط" وتقيم بالحي الأول وحاصلة على بكالوريوس تربية رياضية، حيث تم تحرير محضر إدارى بالواقعة واستدعاء قسم الشرطة وتسليم الفتاة وإبلاغ النيابة العامة.

بني سويف جامعة بني سويف كلية التجارة الطلاب الامتحانات

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