حجز محاكمة يوتيوبر في اتهامه باستعراض القوة بالمقطم لـ25 يونيو

قررت محكمة جنح المقطم، اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة اليوتيوبر أكرم سلام، في اتهامه باستعراض القوة في منطقة المقطم والتعدي على سيدة وإجهاضها لجلسة 25 يونيو الجاري.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، عن ملابسات تعدي اليوتيوبر أكرم سلام وآخرين على سيدة لوجود خلافات بينهم على أرباح فيديوهات اليوتيوب، بمنطقة المقطم بالقاهرة.

واستمعت النيابة العامة، إلى أقوال المجني عليها في القضية رقم 1694 لسنة 2024 جنح المقطم، وقالت " نجلاء.ع.م.م"، 41 سنة، إنها في أواخر يناير قبل الماضي، تفاجأت خلال ركنها سيارتها أسفل العقار سكنها بميدان النافورة، بمنطقة المقطم، بشخص ينادي اسمها، وعندما التفتت وجدت شخص يرش في وجهها مادة حارقة أصابت عينيها، ومنعتها من رؤية ذلك الشخص، من ثم تعدى عليها بالضرب.