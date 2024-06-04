الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتح: هدف العدوان الإسرائيلي المستمر هو طمس الهوية الفلسطينية والقضاء على وجوده

أمين سر المجلس الأعلى
أمين سر المجلس الأعلى لحركة فتح أمين مقبول

طالب أمين سر المجلس الأعلى لحركة فتح أمين مقبول، اليوم الثلاثاء، بضرورة اتخاذ موقف من المجتمع الدولي قوي لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إلى أن العدوان الإسرائيلي المتواصل عام 1948 مستمر في ارتكاب المجازر بهدف طمس الهوية الفلسطينية والقضاء على الوجود الفلسطيني، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني يدفع الآن ثمنا غاليا لوقوفه ونضاله وتصديه لأطماع إسرائيل التوسعية.

فتح يطالب بضرورة موقف دولي قوي لوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة

وشدد على ضرورة أن ينتبه المجتمع الدولي لهذه الأطماع الإسرائيلية، منوهًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لا تريد إنهاء هذه الحرب ولديها أهداف معلنة منها القضاء على المقاومة الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني وإفراغ قطاع غزة من سكانه، وعدم السماح بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي نادى بها العالم.

وأضاف، أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يسعى دوما لتصوير بأن الشعب الفلسطيني يجسد حركة حماس، وذلك من أجل تحقيق مصالحه، موضحًا أن نتنياهو اختار طوال الفترة الماضية أن تكون حركة حماس بالنسبة له هو وجه الشعب الفلسطيني والاسم الآخر لفلسطين أمام العالم لكي يسهل عليه مواجهة خصم معزول عالميا.

قطاع غزة الشعب الفلسطيني أطماع اسرائيل الحكومة الاسرائيلية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة نتنياهو وزراء إسرائيل حركة حماس المجلس الأعلى لحركة فتح فتح

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